Samuel Folgueral: "No somos tránsfugas y nadie nos ha pedido las actas"

Así lo ha indicado en rueda de prensa en Ponferrada antes de un pleno municipal, en el que, entre otros asuntos, se ha formalizado la renuncia como edil de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual y con el que el PSOE pactó una moción de censura para derrocar al PP de la alcaldía.

Tras plantear la moción, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenó su rectificación, y finalmente el asunto se saldó con el abandono del PSOE por parte de Folgueral y los concejales socialistas de Ponferrada.



Antes de las elecciones de 2011, el 4 de abril, el alcalde y los otros 24 integrantes de su lista firmaron un pacto público ético de antitransfuguismo en el que se comprometían a entregar el acta de ediles al PSOE en el caso de que decidieran abandonar el partido y el grupo municipal socialista.

Folgueral ha reconocido en la rueda de prensa que firmaron ese "compromiso para evitar el transfuguismo", y ha argumentado que "esta no es una situación de transfuguismo por razones muy claras: no nos vamos a gobernar individualmente con una persona a otro lado, con otro programa y, claramente, no nos vamos oponiéndonos al partido", sino "todo lo contrario".

"Nos vamos cogiendo uno de las propuestas que nos hizo el partido", en alusión a la consigna de que o renunciaba a la Alcaldía o abandonaba el PSOE. Folgueral se ha referido al PP de Ponferrada y ha dicho que si "alguien quiere hablar de transfuguismo que les pregunten a ellos que son los expertos". Sobre la entrega de las actas de concejal, ha desvelado que en su partido nadie se las ha pedido, ni de forma verbal ni por escrito.

Por su parte, Emilio Cubelos, el número dos de la lista de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP) -partido al que pertenece Ismael Álvarez-, ha dicho "alto y claro" que aplauden la valentía del grupo de ediles que ha abandonado el PSOE porque, según le consta, "todos los pasos los habían dado perfectamente". Ha añadido que es "una pena que ahora quien haya tomado la decisión de dejarlos a los pies de los caballos, no reconozcan" que la moción se hizo de acuerdo "con las altas esferas".

Por otro lado, Folgueral ha desvelado su organigrama municipal, en el que no delegará en ningún edil el área de Urbanismo y Vivienda, ya que dada su condición de arquitecto la llevará él personalmente, de una forma "transparente" hacia todos los ediles. Preguntado por si esa decisión puede despertar suspicacias, ha dicho que no, que desde el primer momento ha renunciado a dedicaciones exclusivas y ha dado muestras de su honestidad.

En el organigrama, habrá un área "macroeconómica" que llevarán dos ediles, Emilio Cubelos, primer teniente alcalde, y Fernando Álvarez, segundo. Además, el deportista Sergio Gallardo, que sustituirá a Ismael Álvarez, será el edil de Deportes y gestionará lo relativo a Ponferrada, Ciudad Mundial del Ciclismo.

El alcalde ha comparecido antes de que se celebrara el pleno municipal en el que se ha dado cuenta de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Ismael Álvarez. El pleno se desarrolló sin debate y todos los ediles pusieron de manifiesto que renunciaban a los emolumentos por acudir a esta sesión plenaria.