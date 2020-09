El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha calificado la situación de la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid como "preocupante y compleja", aunque ha señalado que las restricciones implantadas por el Gobierno de Díaz Ayuso "van a servir, por descontado": "Lo importante es que se han tomado. No voy a entrar en si han llegado tarde. Tenemos que ver si hacen falta más".

Preguntado en la Cadena Ser sobre si sería recomendable que la Comunidad de Madrid pidiera el estado de alarma para controlar la pandemia, Illa ha señalado que "no" y ha augurado que con las medidas adoptadas "hay posibilidad de entrar en una situación contolada de la pandemia en esta comunidad autónoma".

"Recomendaría a los madrileños que en los próximos días restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y restringieran sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen. Me preocupa Madrid y me preocupa la situación de la pandemia en toda España", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que ayer tuvieron la primera "reunión de trabajo" con Madrid y este martes "habrá más". "Hay margen en Madrid si las cosas se hacen con agilidad", ha apuntado, recordando que "lo que estamos viviendo ahora no tiene que ver con marzo".

Preguntado por la recomendación de Quim Torra a los catalanes para no viajar a Madrid por la situación epidemiológica, Illa ha advertido que "estamos en una situación que no es estable" y que "las cosas cambian": "Hace unas semanas veíamos que la principal incidencia se daba en Cataluña y Aragón, ahora es en la Comunidad de Madrid, esto nos enseña que de esto vamos a salir juntos, hoy puedes estar mejor que otra comunidad pero mañana no".