El PSOE mantiene su defensa de la ley de amnistía como herramienta para "pasar página y enterrar estos diez años perdidos en Cataluña". Así lo ha asegurado el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que destaca la "generosidad" de los socialistas al tramitar esta ley.

Illa considera que los cuatro presidentes independentistas "no han estado a la altura" y se han centrado en "proyectos equivocados, malgastando las energías del país en cosas que no importaban". La consecuencia es que ahora Cataluña "no está preparada para la sequía" y se encuentra "en la cola en educación, en energías renovables y con infraestructuras colapsadas", ha lamentado.

Según el líder del PSC, es el momento de "pasar página" con la ley de amnistía para los encausados por el 'procés', cuya aprobación fue rechazada el pasado martes por el Congreso de los Diputados con los votos en contra de JxCat, PP y Vox. "No entendemos que esta semana que acabamos Junts haya fallado al conjunto de Cataluña, bloqueando esta medida", ha denunciado.

La ley de amnistía, ha señalado Illa, demostrará "la fortaleza de la democracia española" y facilitará "la normalización social, institucional y política de Cataluña". Por ello, los socialistas seguirán "persistiendo en pasar página, ser generosos, para poder centrar las energías de Cataluña" en asuntos como el combate contra la sequía.

Por su parte, el viceconseller de la Generalitat, Sergi Sabrià, expresa su miedo por la posibilidad de que la ley acabe "condicionada" por "unos jueces que van a saco", magistrados que podrían "hacer trampas", dice, para cambiar la ley.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha mantenido la ofensiva de su partido hacia una amnistía que busca perdonar a "la casta política que te permite ser presidente del Gobierno". "¿Quién cree que todos los independentistas son terroristas? ¿Por qué el presidente del Gobierno dice eso? ¿No es sorprendente?", se pregunta Sémper en laSexta Xplica.