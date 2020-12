"Estoy preparado, aquí estoy. Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura, lo tomo como un acto de servicio, estoy listo para ayudar desde donde pueda a ser más útil". Así se ha pronunciado Salvador Illa este miércoles al aceptar ser el candidato del PSC a las elecciones del próximo 14 de febrero.

El todavía ministro de Sanidad se ha pronunciado así después de que Miquel Iceta haya dado un paso a un lado y haya propuesto a Illa como candidato por los socialistas catalanes. Una confianza que este le ha agradecido al inicio de su intervención, refiriéndose a él como "un referente constante del socialismo catalán y español" y "el mejor primer secretario que se puede tener".

En un discurso pronunciado alternativamente en catalán y castellano, Illa se ha presentado como "un servidor público". "He tratado de estar siempre donde podía ser útil, donde podía ayudar a resolver problemas". "Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña, y si mis compañeros me lo piden, lo único que puedo decirles son dos palabras: estoy preparado".

"Cataluña se encuentra en un punto crucial; puede optar por uno de estos dos caminos: el del miedo o la confianza, el miedo o la esperanza, la confrontación o el reencuentro", ha continuado el dirigente socialista, que ha reconocido que aún hay "amenazas sobre nosotros tras el COVID" y "obstáculos en el camino". "Lo que tenemos por delante es todo menos fácil, pero la Cataluña que hemos sido nunca ha desaparecido", ha sentenciado.

"Habrá quien aproveche para magnificarlo y para desalentarnos, para infundir pesimismo y miedo en la sociedad, miedo al virus, a la economía, al reencuentro. Y por si todos los problemas que tenemos no fueran suficientes, se inventarán conspiraciones fantasmales y problemas imaginarios y trazarán un panorama apocalíptico para desmoralizar a la población", ha advertido Illa, en la misma línea en que ya se pronunciaba ayer Pedro Sánchez al hacer balance del último año.

"Nos dirán que no podemos. Nos dirán que el resultado ya es conocido, nos dirán que no hace falta votar porque no ganaremos. Quieren que creamos que no vencerá el camino de la esperanza y de la confianza", ha insistido.

"Nosotros tenemos esperanza y confianza y sabemos con humildad que ningún progreso se construye sobre el miedo. Todos los avances colectivos, todos los que hemos logrado en Cataluña, se han basado en la confianza y en la esperanza", ha agregado, no obstante: "Con confianza reconquistamos la libertad y nos deshicimos de la dictadura, recuperamos la Generalitat, con esperanza entramos en Europa", ha enumerado.

