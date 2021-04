La Comisión de Salud pública ha decidido aplazar la segunda dosis de Astrazeneca a menores de 60 años hasta tener los resultados del ensayo clínico, según han confirmado fuentes de las comunidades autónomas a laSexta. Concretamente, se retrasa cuatro semanas la decisión para de esta manera poder conocer los resultados del ensayo, previstos para mediados de mayo.

La decisión ha suscitado un gran debate dentro de la Comisión, puesto que hasta 10 comunidades estaban a favor de ello pero había algunas que no lo estaban.

El plazo ya era ajustado, porque de acuerdo con el archivo del Gobierno, las primeras dosis de la compañía anglo-sueca aterrizaron en España el pasado 6 de febrero. No obstante, estas no se inocularon hasta dos días después, el día 8. De este modo, si se sigue la recomendación de la farmacéutica (que establece un límite de 12 semanas para inocular el segundo vial), este mismo lunes los primeros vacunados deberían completar su pauta. Sin embargo, esto no será así.

Tres opciones sobre la mesa: la primera, mantenerlo todo como está

El pasado 7 de abril, Sanidad decidió dar un viraje en la campaña de vacunación. La inyección de AstraZeneca, que estaba siendo inoculada principalmente en trabajadores esenciales (como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal sanitario de segunda línea o docentes), solo podría ser inoculada en mayores de 60 años. Aunque antes ya había sufrido cambios, debido a que en un principio solo se aplicaba en menores de 55, y luego se decidió ampliar el rango hasta los 65.

Desde este anuncio, cerca de dos millones de personas se han quedado en el limbo. La gran mayoría de profesionales esenciales tienen menos de 60 años, y según las recomendaciones sanitarias, deberían recibir la segunda dosis.

La cuestión es que varias semanas después de esta paralización las opciones seguían siendo exactamente las mismas que ya propuso Sanidad. La primera, que era seguir el prospecto de la vacuna; es decir, vacunar con la segunda dosis a todas estas personas antes de que acabe el plazo, no se llevará finalmente a cabo pese a que era lo que defendía la Agencia Europea del Medicamento porque considera que "no ha habido suficiente exposición ni tiempo de seguimiento" para determinar si el riesgo de trombos tras la segunda dosis difiere del riesgo tras la primera.

Segunda posibilidad: mezclar vacunas

Esta era una de las opciones en las que más ha incidido Carolina Darias: completar la vacunación con una dosis diferente a la de AstraZeneca, previsiblemente con Pfizer, razón por la que en estos momentos está en marcha un ensayo el Instituto Carlos III en cinco hospitales españoles y al que finalmente se ha decidido esperar en la comisión.

Así, el estudio 'CombiVacs' está trabajando con 600 pacientes de diferentes grupos de edad y regiones de España que han recibido una sola dosis de AstraZeneca. Sin embargo, los resultados de este estudio llegan tarde, debido a que no se prevé una conclusión hasta mediados de mayo. Por ello, según avanza Antonio Zapatero, habrá que esperar se puede esperar entre cuatro y seis semanas la decisión sobre qué hacer con la segunda dosis.

Tercera opción: retrasar la segunda dosis

Finalmente ha sido la opción elegida, y la decisión de inocular la segunda dosis tendrá que esperar cuatro semanas para que dé tiempo a conocer los resultados del ensayo del ISCIII. Ahora bien, este miércoles Sanidad recordaba que la primera dosis de AstraZeneca ya ofrece un 76% de eficacia frente a infecciones graves, “por lo que hay razones para poder ampliar el intervalo de la segunda dosis”.

Esto es lo que ha hecho Irlanda, donde han esperado a las 16 semanas mientras espera la llegada de evidencias científicas. Asimismo, de acuerdo con la estrategia de vacunación, las personas que han pasado el COVID y han recibido una dosis no recibirán una segunda como mínimo hasta 6 meses después. Pero la decisión ha variado según cada país, puesto que Italia, por ejemplo, ha sido uno de los pocos que ha seguido las recomendaciones de la EMA y sigue con los plazos iniciales suministrando la segunda dosis. Francia, Alemania o Finlandia, por su parte, ya optan por mezclar dos vacunas diferentes.