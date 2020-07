Salud investiga un campamento de verano tras el positivo en coronavirus de una de las monitoras. Según ha podido confirmar laSexta, la monitora permanece en casa aislada tras conocer el resultado de las pruebas. No obstante, el campamento ubicado en Tàrrega, en la comarca leridana del Urgell, sigue en funcionamiento y no se ha aislado a los menores. Este martes se realizarán las pruebas PCR al resto de monitores (ocho en total), aunque ninguno presenta sintomas.

El contagio de la monitora también ha sido confirmado por la gerente de la Región Sanitaria de Lleida y Alto Pirineo y Aran, Divina Farreny, en una entrevista en TV3, donde ha abogado por "extremar" las medidas de higiene y seguridad en estas actividades en las que se concentran diversos menores y monitores.

Farreny ha defendido que, según su criterio, la medida de confinar la comarca del Segrià se tomó en el momento correcto, ya que "hace muchas semanas que estamos trabajando en ello". Aun así, considera que "ahora es tiempo de ser constructivos para que las cosas puedan ir a mejor y romper con las cadenas de transmisión" y, cuando pase todo, "ya habrá tiempo de valorar si se hizo bien o no".

La gerente de las regiones sanitarias de Lleida también ha asegurado que se están llevando a cabo "cribajes masivos" mediante pruebas PCR en diversas empresas y zonas de la ciudad, como el Centro Histórico, para poder tener "una foto" de cómo está la situación en cada caso. No obstante, la consellera Vergés prevé en los próximos días un aumento importante de casos de coronavirus en el Segrià, donde la situación es "delicada".

Vergés admitió ayer, en una entrevista radiofónica, que en la comarca del Segrià hay "transmisión comunitaria" del coronavirus y no descartó tener que alargar este confinamiento si no descienden los casos positivos. Así, la consellera apuntó que harán una "revisión con absoluta profundidad" dentro de siete días y luego a los 14, cuando en principio debería notarse ya una disminución de casos, "pero después no podemos descartar nada absolutamente".