El salto cualitativo de Aldama: apunta sin pruebas al PSOE y habla de unas entregas de dinero que no vio

Víctor de Aldama ha dado este lunes un salto cualitativo al apuntar al PSOE en su declaración ante el juez en el Supremo. El "nexo corruptor" de la trama Koldo ha deslizado, sin pruebas, que el Partido Socialista también se habría beneficiado de las comisiones que supuestamente percibió la trama corrupta.

Todos los objetivos apuntaban hacia el presunto comisionista del caso Koldo, pero este no ha querido hablar ni a la entrada, ni tampoco a su salida del Tribunal Supremo. Todo ha sido silencio. Dentro, en cambio, ha estado declarando durante tres horas ante el juez Leopoldo Puente.

Una de las graves acusaciones que ha lanzado este lunes Aldama ha sido la de afirmar que, según Koldo García y José Luis Ábalos, parte de ese dinero "era para el partido", es decir, para el PSOE. Aldama, eso sí, ha dicho que no recuerda cuánto dinero fue. Y cuando le han insistido para averiguar en qué se basa para esa acusación tan grave se ha limitado a decir que era "lo que le contaban continuamente Ábalos y Koldo". El "nexo corruptor" nunca vio esas entregas, lo cual quiere decir que lanza la acusación de una supuesta financiación ilegal del PSOE sin aportar ninguna prueba.

Durante la declaración, según ha podido saber laSexta, se le ha preguntado a Aldama cómo sabía que una parte de las comisiones iban al PSOE y ha dicho que la única prueba que tiene es que así se lo decían tanto Ábalos como García. Unas comisiones de cada obra pública de entre el 1% y el 1.5%, lo que equivaldría entre 3,4 y 4 millones de euros. En ese momento, cuando ha hecho esa acusación sobre el PSOE, el juez del Supremo Leopoldo Puente le ha preguntado si él había visto alguna entrega y este ha reconocido que no.

Koldo García desmiente las notas aportadas por Aldama

Uno de los pocos documentos que ha aportado Aldama es un manuscrito con adjudicaciones amañadas que le atribuye al exasesor de Ábalos y en la que se hablaba de obras que se habrían realizado en capitales de provincia como Valladolid, Huesca, Jaén, Ourense o Lugo.

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha desmentido en una conversación telefónica con laSexta las notas aportadas por Aldama en su declaración e incluso ha llegado a asegurar que no entiende lo que pone. "Que yo sepa esa no es mi letra", ha comentado.

Además, Koldo ha negado comisiones y adjudicaciones y ha hecho hincapié en que el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, "sigue mintiendo" y "no tiene pruebas".

Según fuentes presentes en la declaración a laSexta, el comisionista ha aportado al juez una copia de conversaciones que mantuvo con Koldo García a través de WhatsApp con mensajes genéricos sobre la adjudicación amañada de obras públicas entre ambos, desmintiendo las versiones de Ábalos y de Koldo.

El 'nexo corruptor' ha afirmado ante el Supremo que le dio a José Luis Ábalos 175.000 euros en efectivo en su despacho del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En cuanto al piso de Castellana que costo 750.000 euros y no 1,9 millones como aseguró el comisionista, ha reconocido que el chalet estaba ocupado y ha admitido que no recibió nada.

Aldama vuelve a apuntar a Torres y Montero

En la declaración, el presunto comisionista ha apuntado una vez más a Ángel Víctor Torres, unas acusaciones que el ministro de Política Territorial ha definido como "las mismas mentiras" y "las mismas falsedades".

Aldama ha asegurado que consiguió pisos en el barrio de Salamanca, Atocha y Tribunal para encuentros de diversa naturaleza en los que participaban el ministro y Ábalos. Ángel Víctor Torres dice que es más de lo mismo: acusaciones sin pruebas.

"Es que no tiene credibilidad quien hace acusaciones sin mostrar ninguna prueba. Y repito, en el caso que me atañe, no es posible que presente ninguna prueba porque no se puede probar lo que nunca ocurrió", ha insistido Torres. Además, ha asegurado que ampliarán la acción judicial contra el empresario. "Las mentiras, las falsedades, los ataques al honor no pueden quedar impunes", ha comentado.

Aldama también ha vuelto a insistir en que pagó 25.000 euros a Carlos Moreno, mano derecha de María Jesús Montero, por retrasar un embargo de Hacienda. Según dice, el dinero lo entregó Koldo metido en un sobre.

"Al final este señor estaba haciendo un favor por decirlo de alguna manera. No lo rechaza. Fueron 25.000 euros", aseguró el pasado 27 de noviembre. Algo que la ministra ha negado en varias ocasiones.