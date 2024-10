Polémica abierta en el Gobierno de coalición por la competencia y alcance de la idea de implantar bajas laborales flexibles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzaba la propuesta este jueves provocando la rápida reacción de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la ministra de Sanidad, Mónica García.

En un intento de hacer pedagogía, hoy Saiz ha aclarado que con su planteamiento de baja laboral flexible no busca "de ninguna manera" ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal (IT), sino que su intención es la de "ampliar derechos" y avanzar en "justicia social".

Así, ha subrayado que su propuesta de que trabajadores en baja médica puedan reincorporarse gradualmente al trabajo de manera voluntaria en determinados supuestos y siempre con supervisión médica, es un debate en una fase "muy inicial", que ha puesto sobre la mesa tras escuchar a numerosos colectivos y a empresas, y para ser discutida en el ámbito del diálogo social.

"En mi día a día en el Ministerio, en diversos encuentros, reuniones, con diferentes colectivos, con ciudadanía, con asociaciones, con empresarios y, por supuesto, también con colectivos y con trabajadores, esto es una cuestión recurrente. Es poner encima de la mesa este debate para analizarlo y, además, ponerlo encima de la mesa en un lugar donde esperamos que va a estar representada toda la sociedad, que son las mesas del diálogo social, y también, incluso, con expertos que puedan incorporarse", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

La ministra ha insistido en que ésta es una "cuestión recurrente" y ha defendido que hablar de incapacidad temporal "es hablar de algo tan importante como la salud mental, la salud psicosocial y la salud física de los trabajadores". "Habrá que ver caso por caso, caso por caso. Pero, indudablemente, es un debate, una cuestión recurrente y para eso la política tiene un papel fundamental. Por eso me parece que, con total sensibilidad, con total prudencia y con total sosiego, que se ponga encima de la mesa esta cuestión", ha defendido.

Desde la parte socialista del Gobierno también se ha sumado hoy a la defensa de la propuesta la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Me sorprende (la crítica), hay que dar oportunidad al diálogo", ha reiterado Montero destacando que cree que el debate que ha puesto la ministra Saiz sobre la mesa es "acertado".

Mónica García: "La baja médica es un acto médico y lo vamos a defender a muerte"

Antes, en una entrevista a última hora del jueves en la Ser, la ministra de Sanidad, Mónica García, recordaba que la baja médica "es un acto médico y lo vamos a defender a muerte. El médico te dice que tienes que estar de baja igual que te receta un medicamento. La salud es lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y dejaba clara la postura de su ministerio. "Nos rechina la palabra flexible" pero sí que es verdad, añadía, que en la consulta puede haber casos de reincorporación paulatina, como por ejemplo una paciente con meses de baja por una depresión que en vez de pasar de cero a cien, tiene que pasar por una incorporación paulatina, esta posibilidad se puede sondear".

Aunque alertaba de que "si de lo que estamos hablando es de flexibilidad para desproteger al trabajador, que puede verse afectado por coacciones o presiones de las empresas, en esto no vamos a estar de acuerdo nunca". Así, para la ministra de Sanidad este asunto hay que "mirarlo desde el punto de vista del paciente, si es beneficioso para su recuperación, no del empresario, que quiere que el empleado vuelva cuanto antes".

Un discurso, sobre los riesgos de esa "flexibilidad", en el que ha incidido hoy también el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar. "No me gusta nada y creo que debemos ser extremadamente cautelosos con flexibilizar las bajas. Flexibilizar eso es muy peligroso y a ver cómo lo podrían utilizar determinados empleadores. Esta flexibilización no nos gusta nada", ha espetado en una entrevista en RAC1.

Una disputa sobre el prisma desde el que se afronta esta propuesta en la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostraba este jueves tajante. "Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", publicaba en X tras conocer la iniciativa de Saiz.

Fuentes de Trabajo explicaban a laSexta después que "la incapacidad temporal (IT) es un derecho de las personas trabajadoras al que se accede por prescripción médica y que determina que estas personas no pueden trabajar. No es un opción". E insistían en que todo lo relacionado con las IT debe trabajarse desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales y desde la garantía de la salud de trabajadores y trabajadoras. "No tendría cabida ningún otro enfoque", defendían.

Así, las mismas fuentes, desvelaban que aún no hay "concreción" de la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y se abrían a valorar medidas siempre para mejorar las vidas de los trabajadores. De hecho, recuerdan que ya se está abordando desde hace meses en la Mesa de Diálogo Social la incorporación escalonada después de bajas de larga duración. Y ponen como ejemplo alguien que ha pasado por un tratamiento contra el cáncer, que puede no estar en condiciones, por prescripción médica, de trabajar jornada completa.