Sáenz de Santamaría, sobre Rato: "Estamos ante un asunto particular, no ante hechos relacionados con el cargo"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que, respecto a las acusaciones que pesan sobre el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude y blanqueo de capitales, la única preocupación del Gobierno es que la Agencia Tributaria funcione.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha señalado que la Agencia Tributaria debe funcionar "con independencia del momento y del lugar, haya o no haya elecciones, y afecte o no afecte a éste o a aquel partido", puesto que lo único que concierne al Gobierno es "que la ley se cumpla".

Por lo que respecta a la posible comparecencia de Rato en el Congreso, la vicepresidenta ha recordado que se trata de "un asunto particular", sobre hecho no relacionados con los cargos públicos que ha desempeñado Rato y que actualmente ya no ocupa