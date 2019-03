Ruz se irá de la Audiencia Nacional sin conocer el origen de la fortuna de Bárcenas

Ruz enfila la puerta de salida sin desvelar el misterio, ¿de dónde han salido los millones suizos de Bárcenas. El PP no ha dudado en acusarle de arañar euro a euro la caja del partido? "Que confiese ya de una vez, diga de dónde ha sacado el dinero y que lo devuelva", pide Rafael Hernando.

El extesorero reta a su expartido: "Si el señor Bárcenas se ha apropiado de dinero del PP como usted está diciendo, lo que tiene que hacer es poner una querella contra el señor Bárcenas el PP por por apropiación indebida".

Pero los tribunales no han podido demostrarlo y él lo niega. "Yo del PP no me he llevado una sola peseta, yo mi primera cuenta en Suiza la abrí en el año 1987", asegura Bárcenas. Eso sí está acreditado, tenía 480.000 euros. Luego en otras cuentas ingresó 10 millones entre el 99 y el 2009. "He sido una persona inquieta, eso que se llama ahora un emprendedor", dice el extesorero.

Un emprendedor que mutó en tiburón bursátil porque esos 10 millones se multiplicaron por tres en el parqué. Así justifica el extesorero la multiplicación de su dinero en Suiza que en 2008 rondaba los 48 millones. La UDEF sigue convencida de que su fortuna procede originalmente de las comisiones de la Gürtel. "No me arrepiento de nada y volvería a actura exactamente igual".

Muchos de sus ingresos suizos corresponden con la contabilidad de la trama pero es una incógnita que ya no despejará Ruz.