Ruiz-Mateos es el titular de las seis cuentas en Suiza de Luis Bárcenas

"Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones", ha señalado el fiscal en manifestaciones a la RTS.

Ruz cursó el pasado 14 de mayo una nueva comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para que se dirigieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, para que identificara a la "persona políticamente expuesta" que era titular de estas seis cuentas así como la documentación relativa a "apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones".

El 28 de mayo el exsenador del PP Luis Fraga, que también tuvo cuentas en este banco, aseguró ante el juez Ruz no conocer la identidad del titular. "Es un misterio, no sé quién es el señor X. No sé quién es el tercer hombre", apuntó, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Ruz basó su petición sobre estos seis nuevas depósitos investigados en la existencia de un correo fechado el 29 de julio de 2009 contenido en una documentación remitida por Suiza a comienzos de año en la que la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advertía a la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, de que dos clientes que se encontraban en situación de "riesgo 3", la asignación otorgada a las "personas políticamente expuestas", no habían "documentado cómo habían conseguido sus ingresos".

El juez recalcaba, tal y como informaron las fiscales Anticorrupción Concha Nicolás y Concha Sabadell, que la "relevancia" de estas seis cuentas en la investigación "resulta de la vinculación" entre ellas y el depósito de Fraga, que aparecían en el mismo correo interno del banco, y el hecho de que los dos titulares, al igual que Bárcenas, compartieran la misma gestora.

A ello se unía la condición de político del titular de los depósitos en un procedimiento en el que se investiga "el posible pago de dádivas a numerosos funcionarios y autoridades en contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos".

De igual modo, el auto destacaba que Bárcenas podría haberse valido de "otras cuentas de titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su íntima confianza para llevar a cabo sus propósitos criminales". Así habría ocurrido con el trabajador del PP Francisco Yáñez, padre del apoderado de sus cuentas en Suiza, y el extesorero de AP Angel Sanchís, al que utilizó para sacar tres millones de euros.

El juez también solicitaba los informes que el Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank y las auditoras PWC e Info4c-Report realizaron sobre estas seis cuentas bancarias y los clientes asociados a las mismas, en los que se concluía que "no está documentado cómo consiguió el propio cliente sus activos".

Ruz preguntó a Bárcenas el pasado 20 de abril si él o Fraga eran los titulares de esos nuevos depósitos. "Desde luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario", contestó. "Y en caso de que se refiriera a otra persona, ¿a quién podría referirse?", preguntó el magistrado instructor, según consta en la transcripción de la última declaración del extesorero. "No tengo ni la menor idea", replicó.