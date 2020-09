La Generalitat y el Gobierno tienen intención de retomar la mesa del diálogo a lo largo del mes de septiembre. Así lo ha anunciado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufian, tras entrevistarse con Pedro Sánchez en la Moncloa en esa ronda de contactos políticos con la que pretende aprobar unos nuevos presupuestos y renovar los órganos constitucionales.

"Como principal acuerdo hemos coincidido en el hecho de que es conveniente y positivo convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo para la resolución del conflicto con Cataluña. Hemos acordado esa nueva mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno a mediados de septiembre y estamos a expensas", ha manifestado el diputado de ERC.

Asimismo, Gabriel Rufián ha destacado en su rueda de prensa que es necesario "desbloquear el diálogo" y que la mesa sea "útil". "Creo haber podido llegar a un acuerdo. Hay que pasar de la foto, que está bien, pero hay que pasar a algo más efectivo", ha añadido.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha mostrado la disponibilidad del Gobierno y que "no hay ningún problema en reunirnos": "El Gobierno quiere reactivar la mesa de diálogo y así se lo ha trasladado Sánchez a Gabriel Rufián". Ha asegurado que no hay inconveniente para que esa reunión se celebre en septiembre, como ha sugerido el portavoz de ERC.

Sin acuerdo sobre los presupuestos

Preguntado por el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el diputado de Esquerra Republicana ha destacado que "sería ideal facilitar un escenario en el que estuviera" su partido. "Arrimadas no quiere que estos PGE no se pacten en un despacho con Iglesias y con Rufián. Nosotros no queremos que se pacten en un despacho del Ibex", ha añadido al respecto.

"España es el cuarto país más desigual de la UE, tiene que ir a Europa a pedir unos fondos para salir del agujero de la pandemia. No es lo mismo hacerlo con Ciudadanos que con ERC. La formación naranja no solo buscará cargarse esta línea de diálogo, sino que lo siguiente será el Ingreso Mínimo Vital o la Educación Pública", ha sentenciado.

Iglesias aboga por los socios de Investiduray Sánchez se reúne con PP y Cs

Aunque Pablo Iglesias, socio de Sánchez, abogaba este miércoles en una entrevista en Al Rojo Vivo por contar primero "con los que nos apoyaron, luego con los que se abstuvieron y al final con la derecha" para negociar las Cuentas, el presidente del Ejecutivo ha iniciado sus encuentros este miércoles con el jefe de la oposición, Pablo Casado, e Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.

Por un lado, el Partido Popular ha reiterado tras la reunión su 'no' a los presupuestos del Gobierno de coalición y a la renovación de las instituciones. A pesar de que Casado ha defendido que acudía al encuentro "con la mano tendida", fija las líneas rojas en una negociación con Unidas Podemos.

Así, deja la pelota en el tejado del PSOE: "Le hemos transmitido que el problema es de ellos, no del PP. Iglesias pide que el rey abdique y nosotros, si vamos a negociar con alguien que pide demoler esto, es que empezamos mal".

Arrimadas, por el contrario, ha confirmado su "voluntad firme y real" para negociar unos Presupuestos "moderados, sensatos, que incorporen correctamente la ayuda de Europa y que no tengan ideologías contrarias a lo que necesita este país para que no acaben repartiéndoselo entre Rufián, Otegi e Iglesias en un despacho".

La líder de Ciudadanos ha comunicado su disposición al diálogo tras el encuentro con Sánchez, aunque no sin destacar que "no va a ser fácil negociar con este Gobierno". Y es que dice que las diferencias con Unidas Podemos se hacen evidentes, sobre todo cuando desde la formación morada vetan las negociaciones con Ciudadanos.

A pesar de todo, Arrimadas ha considerado una "obligación llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes y dejar de lado el partidismo" para salir de la crisis que deja la pandemia.

Tras las entrevistas de ayer miércoles con el líder del PP, Pablo Casado, y con la de Cs, Inés Arrimadas, el presidente sigue explorando el clima político en Moncloa con los representantes de los grupos independentistas, nacionalistas y regionalistas del Congreso, así como con el de Más País, Íñigo Errejón.

Las preferencias del PNV

Sánchez también se reúne con el portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban. El PNV ha manifestado que se inclina por unas cuentas públicas apoyadas por la mayoría que invistió a Sánchez porque daría "coherencia" al Ejecutivo. Es decir, sin Ciudadanos.

No obstante, el portavoz del Grupo Vasco en las últimas horas ha mostrado su "voluntad" de "hablar y explorar", negociar en definitiva los futuros Presupuestos. "Hay que saber cuáles son los planteamientos, y en una entente en la que entran muchas ideologías y colores políticos diversos, hay que saber cuáles son los límites y encontrar terreno común", ha indicado.