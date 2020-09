Horas después de reunirse con Pablo Casado, jefe de la oposción, el presidente del Gobierno se ha citado en el Palacio de La Moncloa con Inés Arrimadas, quien ha confirmado su "voluntad firme y real" para negociar unos Presupuestos "sensatos".

Si la reunión de Casado ha servido para reafirmar el 'no' de los 'populares' a los Presupuestos Generales del Estado, el encuentro con la líder de Ciudadanos se afrontaba con la previa disposición de la formación naranja, que tiene tan solo diez escaños en el Congreso, a participar activamente en la negociación de las Cuentas.

Arrimadas ha confirmado en rueda de prensa tras la reunión que es "una obligación llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes y dejar de lado el partidismo". Por eso, ha mostrado su voluntad "firme y real" a sentarse a negociar unos Presupuestos.

Estas Cuentas deberán ser, para la formación, "moderadas, sensatas, que incorporen correctamente la ayuda de Europa y que no tengan ideologías contrarias a lo que necesita este país para que no acaben repartiéndoselo entre Rufián, Otegui e Iglesias en un despacho. Si no se ponen en marcha medidas que anunciaba este Gobierno hace unos meses, haremos un servicio a este país". Arrimadas hacía alusión así a medidas como una subida de impuestos a la que son contrarios.

La voluntad al diálogo de Ciudadanos se ha valorado positivamente desde el Gobierno. "Quieren desde la critica hacer una aportación constructiva y responsable que permita la despolitización para anteponer el interés general de la ciudadanía", ha mantenido la portavoz María Jesús Montero.

"Se llegó tarde y mal a esta pandemia. Las cifras siguen mostrando que seguimos haciendo las cosas mal. Pero no estamos condenados a ver cómo se habla mal de España y a tener los peores datos económicos. Si trabajamos juntos podemos no volver a estar en esta situación", ha indicado la líder de Ciudadanos.

"No va a ser fácil negociar con este Gobierno"

Y ha añadido: "Ahora es momento de hacer que este Gobierno no siga cometiendo errores, es el momento de arrimar el hombro, ser responsables y constructivos para quitar problemas que quitan el sueño a los españoles". Así, ha destacado que "no va a ser fácil negociar con este Gobierno", pero que se tiene que hacer desde la política, igual que los españoles han hecho sacrificios durante la pandemia.

En este punto Arrimadas no ha dejado pasar por alto las diferencias con los socios de Gobierno de Sánchez, pero sin entrar a profundizar sobre el veto lanzado a su formación desdeUnidas Podemos. "Nuestro modelo fiscal y laboral no tiene nada que ver con el de Podemos[...] Pedro Sánchez sabe cuáles son nuestras posiciones y defenderemos nuestro planteamiento fiscal y laboral", ha recalcado.

Una "tregua política" por España

Inés Arrimadas ha pedido al Gobierno tres medidas para que se aborden "a corto plazo". La primera, "garantizar que la vuelta al cole no quite el sueño a los españoles, que haya una estrategia y no 17". Por ello, Arrimadas cree que Sánchez tiene que asumir el liderazgo y la coordinación de la gestión de las comunidades. Además, a pedido un plan de conciliación para las familias que se puedan ver afectadas por la situación que se pueda producir en la vuelta al cole.

Otra de las medidas que la líder de Ciudadanos cree que hay que atajar con urgencia es la extensión de los ERTE. También, "una tregua política por España: para afrontar esta segunda ola, para estar a la altura de los españoles y para garantizar un futuro mejor", porque los Presupuestos, el plan de reformas y las medidas que se apliquen, dice Arrimadas, "va a determinar el futuro de las próximas generaciones".

Además, ha pedido a Sánchez una serie de reformas que "están en un cajón y nunca se cumplen" y que van a ser necesarias para que "la próxima crisis nos pille en una mejor situación". Estas se centran en la digitalización, el ámbito laboral, la reforma de la administración pública, la diversificación de la economía o medidas para mejorar la competitividad de los autónomos y empresas.

Continúa la ronda de contactos

La reunión entre Arrimadas y Sánchez ha finalizado al cabo de poco más de dos horas, una duración similar a la reunión con Casado. PP y Ciudadanos son los dos partidos con los que Pedro Sánchez ha decidido iniciar su ronda de contactos para evaluar con qué apoyos cuenta de cara a la aprobación de las Cuentas, que se han convertido en una de las prioridades del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

El presidente del Gobierno continuará citándose con los líderes parlamentarios el jueves por la mañana con los portavoces de PNV, Aitor Esteban, y de ERC, Gabriel Rufián. Por la tarde tendrá encuentros telemáticos con representes del Grupo Plural.