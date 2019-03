Rubalcaba: "No somos iguales los que construimos que los que dinamitan el Estado social"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que Mariano Rajoy ha convertido las elecciones europeas en un "plebiscito" de sus años de Gobierno y ha dicho que no consentirá que se diga que populares y socialistas son lo mismo porque son "radicalmente distintos".

"No somos iguales los que construimos que los que dinamitan el Estado social", ha destacado Rubalcaba durante un acto electoral que su partido ha celebrado en San Sebastián, en el que ha estado acompañado por el líder de los socialistas vascos, Patxi López, y por la europarlamentaria vasca Eider Gardiazabal.

El líder del PSOE ha asegurado que, al margen de que el objetivo de las elecciones sea decidir la composición del Parlamento Europeo, los socialistas no pueden "estar ausentes de ese plebiscito" que plantea Rajoy. "Si él quiere que digamos sí o no, vamos a decir claramente no", ha añadido.

Rubalcaba ha insistido en que los ciudadanos tienen la oportunidad el 25 de mayo de decirle a Rajoy que no le gustan sus políticas de "recorte y desigualdad", las que han optado por los empresarios antes que por los trabajadores, por las industrias farmacéuticas antes que por los pensionistas, por la enseñanza privada frente a la escuela pública.

Ha advertido de que "no consentirá" que digan que PP y PSOE son lo mismo porque, a su juicio, los populares se han dedicado a "destruir sistemáticamente" el estado social construido "por todos los españoles" pero con gobiernos socialistas.

Por este motivo, se ha dirigido a quienes participan en las mareas blancas, pues "debe saber" que están defendiendo una sanidad pública "construida por todos los españoles pero con un gobierno socialista", al igual que quienes van detrás de la marea verde, que defienden un sistema educativo erigido también bajo la dirección del PSOE.

El dirigente socialista ha dicho no entender lo que quiere decir el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, cuando afirma que "han merecido la pena los sacrificios que han hecho los españoles". "¿De qué sacrificios habla? ¿De sacrificios o de las cuentas de resultados de sus empresas?", ha preguntado.

En tono irónico, ha recomendado a los presentes que sigan la campaña de Cañete, al que ha denominado el "candidato azul", porque "es un auténtico chollo" y va a ofrecer "una campaña de gloria".