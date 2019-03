Rubalcaba: “Ha sido el año del paro, del empobrecimiento, de la desigualdad y de la contabilidad B”

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha querido enviar un mensaje a los españoles, a quienes ha asegurado que "la pesadilla acaba" y que lo que ha hecho el Gobierno del PP "contra todos" en esta legislatura, lo derogarán "entre todos" en la próxima.

El secretario general del PSOE, al hacer balance del último año, ha criticado la política de recortes sociales, de derechos y libertades del Gobierno de Mariano Rajoy y le ha pedido al jefe del Ejecutivo que "no se cuelgue medallas que no son suyas" y que "no huya de sus marrones, que los tiene".

Rubalcaba ha aconsejado a Rajoy que sea "prudente" porque es un "insulto" que dé por hecha la recuperación cuando, en su opinión, no se puede hablar de recuperación mientras no haya empleo para los millones de trabajadores que no lo tienen y cientos de familias estén en la pobreza.

Ha cuestionado también que Rajoy marque como un logro que ya no se hable de "rescate" a España cuando, ha dicho, fue rescatada con 40 mil millones de euros para "salvar a la banca".

Un dinero que el PSOE -ha aseverado- no da por perdido, sino que espera que en algún momento, cuando los bancos que lo recibieron tengan beneficios, sea devuelto a las arcas del Estado.

Para el líder del PSOE, 2013 ha sido el año en el que se ha recuperado la "desigualdad" y 2014 será el año en que se recupere la "falta de libertad".

Así, ha definido el pasado año como el de las tres crisis: la económica y social, la política y la territorial, y ha destacado que ha sido el año del paro, el empobrecimiento, la desigualdad, la contabilidad B, el retroceso en derechos civiles y libertades y en el que las tensiones entre España y Cataluña se han "agudizado".

No obstante, ha vaticinado que "la pesadilla acaba" -"quedan dos años, pero acaba", ha dicho- y ha advertido al Gobierno de que "habrá una mayoría parlamentaria distinta".

"Lo que han hecho contra todos, entre todos lo derogaremos en la próxima legislatura", ha augurado tras citar, entre esas medidas que tienen fecha de caducidad, la "ley Wert" o el proyecto de reforma de la ley del aborto.