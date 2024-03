La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que ERC ya habla de referéndum con el PSOE y ha afirmado que "pase lo que pase" en Cataluña tras las elecciones continuarán negociando con el Gobierno para que sea posible.

"ERC negocia cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales. Negocia cada semana casi desde hace cuatro años y no hemos dejado de hacerlo nunca ni en elecciones", ha defendido Rovira, a pesar de estar suspendida la mesa de diálogo entre gobiernos, en una entrevista publicada este domingo en 'El Periódico'.

"Esquerra no ha fallado. Hace cuatro años puso la primera piedra para sostener un Gobierno español a cambio de abrir la vía de resolución del conflicto. No fue el Gobierno el que entabló el diálogo, no fueron otros partidos independentistas. Fue ERC y lo hizo a pesar de que unos nos ponían en prisión y los nos llamaban traidores", ha sostenido la republicana.

Y ha insistido en "el acuerdo de investidura dice muy claro" que abren "la segunda fase de negociación del conflicto". "Hemos dejado lista la amnistía y en esta segunda fase está muy claro: autodeterminación. Estamos hablando del referéndum. Ya estamos hablando del referéndum -en referencia al PSOE- en esta segunda fase y no dejaremos de hablar del referéndum", ha detallado.

Asimismo, Rovira ve como "el escenario ideal" que eventualmente se unan las tres mesas de diálogo: la del PSOE con ERC, la de los socialistas con Junts y la de gobiernos. Respecto a su posible participación en ERC de cara a los comicios del próximo 12 de mayo, ha descartado estar en la lista electoral de los republicanos porque "no se dan las condiciones" para que sea, a su juicio, una buena candidata.

"No estaré en la lista porque pienso que los que estén tienen que salir a la calle", ha añadido Rovira, que a su vez ha asegurado que volverá a Cataluña el día que se cierre, y no antes, la causa en la que se le acusa de terrorismo, que espera que sea con la ley de amnistía.