Robles dice estar "sobrecogida e incómoda" con la situación de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva en funciones desde 2018. En una entrevista en Antena 3, la ministra de Defensa, que formó parte de ese Consejo como vocal, ha reprochado al presidente Carlos Lesmes su "vehemencia" al amenazar con su dimisión si este órgano no se renueva en las próximas semanas y le ha pedido menos "frases apocalípticas" y que haga cumplir la ley.

"Estoy sobrecogida con lo que está pasando", ha expresado". "La Justicia es esencial para la democracia y cómo se está boicoteando, cuatro años, por parte del PP, teniendo al CGPJ como rehén incumpliendo la Constitución me resulta incomprensible", ha apuntado, tras asegurar que el PP hace incluso ostentación de dicho bloqueo..

Sobre la amenaza de dimisión con la que arrancó este miércoles el curso judicial, Robles ha indicado que le hubiera gustado haber visto esa "vehemencia (...) durante estos cuatro años", pues, a juicio de la ministra, Lesmes "sabe y es consciente de que ha sido y es rehén del PP".

Además, asegura que no vale con que Lesmes se queje de que se rebelan sus vocales: "No se puede permitir el lujo de decir 'si se me rebelan', lo que tiene que hacer es aplicar la ley", ha dicho.

La también magistrada ha apuntado además que todos los candidatos propuestos para renovar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que hay que renovar antes del 13 de septiembre "son personas juristas de prestigio inequívoco", y se ha quejado de la "imagen" que daría España si el Poder Judicial, "que lo único que tiene que hacer es aplicar las leyes, decide que una ley le gusta o no le gusta y en función de esto, la cumple o no la cumple".

Por ello, acusa al PP de "no cumplir la Constitución", y asegura que ve "con asombro" que haya "una serie de vocales que se reunen para ver cómo incumplen la ley".

Finalmente, ha pedido "serenidad" y "reflexión" para poder llegar a acuerdos "con sentido de estado", en lugar de utilizar "frases apocalípticas", en referencia a la amenaza de dimisión de Lesmes.

Este jueves se reune el Pleno del CGPJ con un único punto del día, la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que hay que renovar, informa Alfonso Pérez Medina. La idea de Lesmes, apunta, es llegar a un acuerdo fuera de esa reunión y convocar otro pleno, preferiblemente el 12 de septiembre para no incumplir el tope que marca la ley del día 13.