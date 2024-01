La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que nuestro país no formará parte de ninguna misión en el Mar Rojo, ni la que lidera Washington ni la que tiene previsto aprobar la Unión Europea, y ha advertido a EEUU: "Ningún país le dice a España dónde tiene que participar, ni dónde no".

La ministra se ha manifestado así de rotunda durante una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso al responder a varios diputados respecto a la postura de España sobre las misiones internacionales contra los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a los barcos comerciales que transitan por el Mar Rojo, que se han incrementado con el conflicto armado entre Israel y Hamás.

"Trato de ser siempre muy clara, me puedo equivocar en lo que hago, pero no miento", ha subrayado la ministra, quien ha explicado que EEUU incluyó a España en la coalición internacional Guardián de la Prosperidad cuando el Gobierno español "no había dicho nada" y tenía claro que "no se iba a comprometer en una misión que no tiene el paraguas de OTAN, UE o Naciones Unidas".

Tras manifestar su respeto por Estados Unidos, "un aliado serio y fiable para nosotros", le ha advertido: "Ningún país le dice a España dónde tiene que participar y dónde no tiene que participar". En cuanto a la misión específica que la Unión Europea tiene previsto aprobar el próximo 22 de febrero, Robles ha afirmado que España no se opone a que se constituya pero no va a participar, lo que ha justificado en que nuestro país es el Estado europeo que participa en más misiones.

Entre ellas, la ministra ha mencionado la Operación Atalanta de lucha contra la piratería y de protección del Programa Mundial de Alimentos en el Océano Índico, a la que nuestro país aporta la fragata Victoria, "que está realizando una labor esencial y fundamental" frente a los episodios de piratería que han aumentado en los últimos meses.

"No nos vamos a oponer a que la Unión Europea pueda crear una misión, pero nosotros en esa misión, que no sabemos todavía cómo va a ser, no vamos a participar porque entendemos que hay que repartirnos entre los distintos países y España tiene otras misiones, en las que está comprometida", ha zanjado la ministra.