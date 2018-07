Rivera: "Si el PP no quiere sumarse, que no haga como Pablo Iglesias y que no bloquee la estabilidad"

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido que "si el PP no quiere sumarse a un gran acuerdo constitucionalista", por lo menos que no haga lo mismo que Podemos y los partidos independentistas y bloquee la legislatura.

Rivera ha exigido a Rajoy que "piense más en el país que en su candidatura" en unas hipotéticas elecciones, y ha asegurado que C's seguirá con la mano tendida aunque Rajoy no la coja, aunque le diga 'no' al rey, o aunque le diga 'no' a C's.