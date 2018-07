Rivera considera que Rajoy ya "no puede abanderar la lucha contra la corrupción"

CREE QUE EL PP NO HA HECHO NADA EN MATERÍA DE CORRUPCIÓN

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, considera que el líder del PP y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "no puede abanderar" la lucha contra la corrupción "por no haber hecho nada contra la misma". Si bien, ha indicado que este asunto "no afecta al diálogo" con esta formación de cara a la conformación del futuro gobierno porque si hubiera sido así C's tampoco podría haber negociado con el PSOE en Andalucía.