Rifirrafe en el pleno entre el PP y Ahora Madrid por la web 'Versión Original'

TENSO DEBATE POLÍTICO EN EL PALACIO DE CIBELES

El popular Percival Mangalo ha dicho que "el ninguneo al que ha sometido el Gobierno al PSOE ha sido cósmico, galáctico, interplanetario. Ha sido una cosa increíble". De esta manera, ha hecho referencia a lo que considera que ha sido el tratamiento que han recibido los socialistas por parte del equipo de Carmena en el asunto de la web 'Versión Original'. Manglano ha cargado contra esta página porque cree que viola la libertad de prensa. El concejal ha superado su tiempo y su intervención ha acabado con rapapolvo de la alcaldesa. "Le estoy pidiendo, por favor, que guarde silencio. Para otra vez, si yo le digo que guarde silencio, por el respeto que tiene a esta presidencia debe guardarlo, luego discutimos si puede continuar o no. Se lo he dicho cuatro veces, que no vuelva a pasar", ha afirmado Manuela Carmena.