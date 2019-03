Ricardo Costa: "Mi renuncia no ha estado condicionada por ninguna decisión"

En un comunicado remitido por el grupo popular de Les Corts Valencianes, Costa afirma: "la intención de dejar el escaño estaba premeditada y así se lo había trasladado al president Alberto Fabra. Mi decisión no ha estado condicionada por ninguna decisión del TSJ. Quería hacerlo independientemente de los tiempos judiciales".Tras agradecer al PP y al grupo popular "su apoyo y confianza durante todo este tiempo", Costa manifiesta que su objetivo como parlamentario ha sido "siempre trabajar por el bien de los valencianos".

En otro comunicado también remitido por el grupo popular, Yolanda García explica que dimite "después de un tiempo viviendo una situación injusta, recibiendo el ataque personal y el acoso político de los partidos de la oposición"."Nunca he metido la mano en la caja, nunca he pedido a nadie que hiciera algo ilegal y nunca he visto que ninguno de mis compañeros de partido hicieran o pidieran algo ilegal -añade la nota-. Me he limitado siempre a hacer mi trabajo y a tratar de hacerlo bien. Y quienes me conocen, lo saben".

Yolanda García dice que dimite porque de esta manera "la oposición va a quedarse sin argumentos para continuar atacando al Partido Popular". A partir de ahora, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, va a tener, a su juicio, "las manos más libres para defender, con más fuerza si cabe, los intereses de los valencianos". "Dimito consciente de que con ello contribuyo al fortalecimiento del PPCV y al bienestar del conjunto de los valencianos -asegura-. Estoy profundamente agradecida a todo el partido, he crecido personal y profesionalmente en este gran proyecto que es el PPCV. Me siento orgullosa del trabajo realizado".

Tras la dimisión de Costa y García Santos, el grupo popular de Les Corts Valencianes se queda sin diputados relacionados con casos de corrupción, un compromiso público adoptado por el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que Ricardo Costa debería haber sido destituido de su cargo por el PP "hace mucho tiempo".

En declaraciones a los medios tras presentar un recurso en el Tribunal Constitucional contra la indemnización al almacén Castor, Puig ha subrayado que Costa "ha contado en todo momento con el respaldo del PP" y ha recordado que ha sido quien "hasta hace unos días" se ha encargado de la defensa de los presupuestos de la Generalitat para 2015. Asimismo, ha insistido en que Costa "está acusado de financiar ilegalmente el Partido Popular", es decir, que "no se trata del caso Costa, no se trata del caso Fabra, se trata del caso PP porque el beneficiario de esta actuación fue el PP".

En ese sentido ha apuntado que el Partido Popular "fue dopado a las elecciones" y que, por este motivo, "ganó de una manera absolutamente injusta" los comicios. El diputado de Compromís en Les Corts Fran Ferri ha denunciado que las dimisiones de Ricardo Costa y Yolanda García llegan "muy tarde", cinco años después de ser imputados, y cuando están "a punto de sentarse en el banquillo como procesados".

El portavoz de Esquerra Unida en Les Corts, Ignacio Blanco, ha lamentado que el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, haya consentido "durante demasiado tiempo" la presencia de Ricardo Costa y Yolanda García en la bancada del partido en el parlamento valenciano.