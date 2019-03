Los Reyes Magos del escándalo Rus: Un 2% para una exconcejala de Barberá

"¡QUÉ VIENE PAPÁ NOEL!", UN SALUDO CORRUPTO

Un equipo de laSexta ha tenido acceso a nuevos audios de todo el escándalo Rus de corrupción en la Diputación de Valencia. En ellos se escucha cómo Marcos Benavent, gerente de Rus, hoy fugado, le entrega lo que parece una comisión a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia. Se la da a María José Alcón, suspendida de militancia. "Oye, esos Reyes Magos no tienen billetes, ¿no?", pregunta Alcón a Benevant. Él le responde: "No me hables, que llevo siete meses detrás de ellos, no me han dado lo que yo quería, sólo hay un 2%, 9.000 euros, medio millón. No sé si te parecerá poco".