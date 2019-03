Revilla pide a Rajoy la "reconquista" de catalanes "no contentos con España"

El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Angel Revilla, le ha pedido al presidente Mariano Rajoy que emprenda la "reconquista" de aquellos catalanes "que no están contentos con España" y se ha mostrado partidario de afrontar una reforma de la Constitución, pero también ha dejado claro que "hay vida más allá de Cataluña" y que el resto de España tiene también sus problemas.

Revilla ha mantenido una reunión de dos horas con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, el último de los cuatro encuentros institucionales en la agenda del presidente del Gobierno. Y ha asegurado que "no han sido más de cinco minutos" los dedicados a la situación catalana, puesto que aunque a él le preocupa todo lo que atañe a España, el resto del país también tiene sus problemas.



El dirigente cántabro ha compartido con Rajoy la necesidad de que se cumpla la ley, que se respete la Constitución, "pero más allá de eso habrá que tener otra actitud". "A base de leyes y normas no se consigue reconquistar a una parte de los catalanes que no están contentos con España", ha dicho.



Su receta pasa por el diálogo y la reforma de la Constitución, que a su juicio acabará por producirse. "Le he felicitado por este cambio brusco, que un hombre que no hablaba demasiado y no daba ruedas de prensa ahora se prodiga de esta manera. Y le he dicho que gana en las distancias cortas, tengo muy buena impresión de este contacto", ha resumido Revilla.



El presidente autonómico ha asegurado que Rajoy le ha comentado que tiene "todo previsto" para afrontar la situación catalana, "que la gente se piensa que él pasa de los temas, pero que tiene todos los pasos previstos".