El PP aplaza a la próxima semana la reunión de Pablo Casado y Pedro Sánchez. "Ante la reunión solicitada, hoy sí por los cauces habituales, para hablar de propuestas a medio plazo y no de planes de choque urgentes, se está coordinando una fecha para mantenerla a inicios de la próxima semana", dice el Partido Popular en un comunicado.

Apuntan además que "no es creíble la voluntad de pacto de Pedro Sánchez después de intentar volar todos los puentes insultando a Pablo Casado en la misma sesión que le apoyaba la medida más drástica de nuestra historia democrática en la que sus socios le retiraron el respaldo. Y cuando solo le ha dedicado cuatro minutos por teléfono en los últimos 24 días, y le informa de sus reuniones por la prensa".

Recuerdan también que en la sesión de control de hoy, "Casado ha ofrecido a Sánchez pactar con luz y taquígrafos en el Parlamento, que es donde reside la representación de la soberanía nacional".

En el Gobierno ya habían apuntado que no tienen inconveniente en cambiar de día la reunión, pero que la intención es iniciar la ronda este jueves y que serán de mayor a menor representación parlamentaria. Serán reuniones telemáticas con cada uno de ellos entre mañana y el viernes.

Contactos ya cerrados: Vox declina la invitación

De hecho, durante esta mañana se está convocando a los portavoces y, según ha podido confirmar laSexta, ya se ha cerrado varias reuniones. El jueves, a las 12.30, con los portavoces de Más País, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldovi, que han confirmado que acudirán al encuentro, por videoconferencia. A las 13.00 horas, con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a las 13.30 horas está prevista la reunión con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y también el jueves con el PNV. Ya el viernes tiene cerrada la reunión con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El Grupo Mixto, también el viernes, a las 13.30 horas, y Bildu.

Vox ha anunciado que rechaza acudir a la llamada de Sánchez: "Mientras el señor Sánchez no cese al vicepresidente Iglesias, que representa una amenaza para la unidad y la convivencia, y mientras no pague a los españoles a los que impide trabajar, sólo nos dirigiremos a este Gobierno a través de la tribuna del Congreso y lo haremos para exigir su dimisión inmediata".

"Agradecemos a la mayoria de los grupos su disponibilidad para las reuniones por videoconferencia de mañana y el viernes que ya estamos cerrando. Consideramos que no hay nada mas importante que estas reuniones. Seguimos en contacto con el PP por los canales habituales", apuntan desde Moncloa.

Una reunión anunciada en los medios

Las últimas horas han estado marcadas por el intercambio de versiones sobre cómo se ha citado al líder del PP. La reunión de Sánchez con Casado el jueves la anunció ayer la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y en el PP mostraron enseguida su sorpresa y desmentido. "No es verdad. No ha habido ningún contacto. Esa es la manera de pactar del gobierno", han criticado fuentes populares. No se dan por convocados y esperan una convocatoria formal de Sánchez.

Después, y cuando ya el PP se había quejado por no haber sido contactado aún por Moncloa para concretar esta cita, Montero ha confirmado que el Ejecutivo no había aún llamado a los populares, al señalar que el presidente quiere tener esas reuniones y que los gabinetes se pondrían en contacto para buscar la hora más conveniente para Sánchez y Casado.

Por la tarde, fuentes del Gobierno a laSexta aseguraron que se han realizado dos llamadas telefónicas entre el Gobierno y el PP "a través de los canales habituales", una este mediodía -dicen- y otra, por la tarde. Explican que se anunció al PP "en paralelo" a la comparecencia de la portavoz.

La llamada al PP

Según el relato de los hechos de Génova, ayer les llama la secretaria de Sánchez cuando va a acabar la rueda de Montero y ya se ha producido el anuncio. Les llama sólo para darles la cita "como si nos estuvieran citando para el médico, sin ninguna indicación más".

El PP ya ha recibido la llamada y esperan la fecha. El Gobierno no tiene inconveniente en cambiarla".

"Esperamos un par de horas y al ver que nadie nos contacta descolgamos el teléfono e Iván Redondo (el jefe de gabinete de Sánchez) que se compromete a hablar con Sánchez y darnos una fecha y claves de la reunión. Desde entonces no sabemos nada de ellos". Finalmente, la llamada al PP desde Moncloa se ha producido, según los populares, esta mañana.