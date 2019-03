Reunión "cordial" entre Sánchez y Rivera en la que no han hablado de la moción de censura

Pedro Sánchez llegaba sonriente a una reunión en la que el líder de Ciudadanos tenía claro que no iban hablar sobre desalojar al PP del gobierno. "Ni hemos hablado de mociones de censura, ni hemos hablado de gobiernos, ni de nada más que de la vida parlamentaria", ha declarado Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos

En la cerca de hora y media de reunión, se han centrado en los puntos que les unen. "Hemos hablado de la reforma de la ley electoral, de la limitación de mandatos y de los aforamientos", ha declarado José Luis Abalos

Además ambos han planteado dar los primeros pasos para reforma de la Constitución y pese a que Rivera no ve lógico negociar sin el partido del gobierno no cierra la puerta a llegar a acuerdos con otras mayorías. "Una mesa a tres es una mesa a la que le falta una pata y no tiene sentido que la pata que le falta la mesa sea el Gobierno de España", ha señalado Rivera

Esta postura ha sido celebrada en el PSOE ya que Sánchez, 24 horas después de reunirse con Pablo Iglesias, ve como la distancia entre los dos partidos no es insalvable.

En este clima de cordialidad también ha habido espacio para los reproches y el líder de Ciudadanos ha señalado que ve a un PSOE algo distinto que con el que alcanzó el acuerdo de investidura fallido. Por su parte el PSOE les reprocha que parte de las iniciativas no salgan adelante por su culpa. "Muchos de los vetos tienen que ver con la mesa del Congreso donde Ciudadanos tiene una representación importante", ha señalado Ábalos

Mañana, terminará la semana de reuniones de Pedro Sánchez, con el turno de Alberto Garzón.