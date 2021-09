César Carballo, médico adjunto del servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, no ve con malos ojos la instauración a nivel nacional de unas categorías para la restauración que permitan saber cuál es el nivel de cuidado y respeto a las normas para combatir la propagación del coronavirus.

En una entrevista con Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde, Carballo ha querido recordar que "estamos en la quinta ola. Hemos vivido cinco olas y siempre pensamos que iba a ser la última", ha lamentado.

Es por ello que, cuestionado sobre la libertad horaria que va a dar Madrid a partir del día 20 a hostelería y ocio nocturno, el doctor Carballo ha creído que lo mejor es crear unas etiquetas para ver el nivel de cumplimiento de las normas.

"Restaurantes tipo A, B ó C, a eso tenemos que ir. Dependiendo de si tienes medidores de CO2, filtros EPA, mascarillas de CO2, si haces test a tu plantilla regularmente...", ha explicado. "Las restricciones no son necesarias si hay un control de casos. El pasaporte COVID no es la respuesta".

"Nos echan la culpa a los sanitarios"

A sus ojos, es "verdad que tendremos que volver en algún momento a la vida prepandémica". "El problema es que seguimos hablando de restricciones y luego la culpa nos la echan a los sanitarios", se ha quejado.

"No hay que restringir, lo que tendríamos que haber hecho es haber trabajado para tener una vida mucho más normal con una estrategia de control de casos, en la que, si un restaurante es seguro, por qué restringir. Una detección activa con test, un control de casos, significa no restringir, como se ha visto en muchos países", ha finalizado.