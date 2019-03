El resbalón machista de Cañete fija la consigna del PP: "Salvar a Arias Cañete"

Han pasado cuatro días desde el resbalón de Miguel Arias Cañete y la única excusa del candidato ha sido el cansancio. Pero lo que no descansa es la polémica. "Yo no he visto un acto de autodestrucción fulminante en la vida", asegura Rosa Díez en Al Rojo Vivo.

En Génova han decidido que Arias Cañete no se enfrente a una sola entrevista más en lo que queda de campaña. O sea, esconder al candidato: "¿Usted cree que está en una cápsula? Pues yo lo veo en todos los lados", se sorprende el diputado del PP Rafael Merino.

Aunque la versión oficial es que aquí no pasa nada. El PP ha cancelado dos entrevistas ya confirmadas, en la SER y en esRadio. Tampoco estará en otros medios como EFE o El País; y tampoco en laSexta, a pesar de que sí ha sido invitado.

Desde el PSOE aprovechan el momento. "Le quitan de las entrevistas, de la campaña y le dicen Cañete, aguanta, sé fuerte, sólo quedan tres días", afirma Óscar López, secretario general del PSOE en Castilla y León. Los socialistas aprovechan la coyuntura para publicar además un vídeo contra la reforma de la ley del aborto y contra el machismo.

Los socialistas buscan apoyo en sus compañeros europeos para firmar un manifiesto contra las declaraciones machistas de Arias Cañete y, de paso, frenar su hipotética carrera hacia la Comisión Europea. Y mientras, el protagonista Cañete se refugia de las preguntas y salidas de tono en el cariño que recibe durante los actos y mítines de campaña.