Elisa María Lozano Treviño es la alumna con la mayor nota de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Esta estudiante ha aprovechado su presencia en el estrado para recoger un reconocimiento por sus buenas calificaciones para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, que se encontraba allí presente para recibir su título como alumna ilustre.

"¿Yo soy la mejor de mi promoción? No estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí. ¿Está haciendo algo por nosotros, señora Ayuso? Yo creo que no", ha indicado de forma tajante.

La alumna ha confesado que no quiere este premio para "absolutamente nada", asegurando que no sabe el motivo por el que han decidido dárselo a ella. "No sé quién ha decidido aquí que yo soy la mejor de la promoción, supongo que la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso".

Tras esto, ha indicado que para ella hoy era un "día triste" porque "cuando dice Ayuso, escucha aplausos". "¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad", ha dicho antes de asegurar que ella está "orgullosa de ser Complutense". "Hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra", ha asegurado.

Un discurso en el que también ha querido tener unas palabras para todas aquellas personas que estaban manifestándose fuera en contra del nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. "La Complutense es increíble. La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad y mis profesores. Los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase con nosotros".

Por último, ha querido dejar claro que tener un título "no es conocimiento". "El conocimiento es tener criterio; y a mí el criterio me lo enseñó mi madre", ha zanjado.