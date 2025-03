El PP reitera su apoyo a Carlos Mazón tras la quinta manifestación en Valencia pidiendo su dimisión

El PP va a seguir trabajando en la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Así de contundente se ha pronunciado la vicesecretaria de Organización del partido, Carmen Fúnez.

De esta forma, vuelven a dejar claro su apoyo al president de la Generalitat a pesar de las cinco manifestaciones que han convocado las víctimas de la catástrofe, durante los cuatro meses que han pasado desde la DANA, exigiendo su dimisión.

"El PP de Mazón atendió la emergencia y ahora estamos centrados en la reconstrucción", ha insistido Fúnez, que ha aprovechado para poner el foco de la responsabilidad de lo ocurrido en otras administraciones.

"¿Por qué no construyeron determinadas infraestructuras? ¿Por qué no dieron las alertas necesarias?", ha preguntado, aclarando que con esto se está refiriendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Gobierno de España.

Sin embargo, también hay otros compañeros que, al contrario que ella, prefieren guardar silencio sobre este asunto. Como es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que prefiere centrarse en atacar al Gobierno con la condonación de la deuda en Cataluña.

Por su parte, desde el PSOE no dudan en mostrar su indignación con Carlos Mazón. "En vez de estar donde tenía que estar, decidió estar en el Ventorro. Al señor Mazón ya no le creen ni los suyos", ha asegurado Enma López, secretaria federal de Economía y Transformación Digital del PSOE en laSexta Xplica. Un momento que ha aprovechado para dejar claro que "los valencianos y valencianas no merecen esto".