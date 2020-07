La patronal ha mostrado opinión sobre la reforma fiscal anunciada por Pedro Sánchez en una entrevista en 'Al Rojo Vivo'.Al Rojo Vivo y que, según dijo, prevé una subida de impuestos a las grandes corporaciones.

Gerardo Cuerva Valdivia (CEPYME) y Antonio Garamendi (CEOE) han aprovechado la firma del pacto por el empleo en la Moncloa para trasladarle en persona sus dudas al presidente del Gobierno.

Para Cuerva Valdivia, esta reforma fiscal “es un error” por parte del Ejecutivo. "Puede lastrar el crecimiento económico y la llegada de la inversión a nuestro país. Es el momento de creer en la empresa, así apostaremos por el empleo y la sociedad", afirma.

Garamendi, por su parte, asegura que "no comparten" el planteamiento fiscal que propone Sánchez. "No es el momento", añade. También pide "no enterarse por la prensa" de las decisiones del Gobierno, insistiendo en que su intención es “sumar”.

Unai Sordo (CCOO) sí que ha mostrado su apoyo a esta reforma fiscal, alegando que España “no puede depender de apoyos externos” e instando a llevar a cabo estas medidas “más temprano que tarde” para “reducir los diferenciales fiscales con el resto de Europa”.

Pepe Álvarez (UGT) cree que el acto en el que se ha llevado a cabo esta firma importa más “por la esperanza y la confianza que genera” que por el contenido del acuerdo.

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en el que se comprometen a incorporar medidas tendentes a la creación de empleo.