IU reactiva la crisis en Madrid al no reconocer la lista del Ayuntamiento

Izquierda Unida, con una resolución que no estaba prevista en la reunión de la Presidencia federal , ha reactivado la crisis interna de Madrid al no reconocer la candidatura al Ayuntamiento de la capital que encabeza Raquel López después de ser ratificada el viernes por los órganos regionales y a menos de dos meses de las elecciones municipales.

Y finalmente ha salido adelante la propuesta de no reconocer la candidatura de Raquel López al considerar que no cumple los criterios que debe tener esa lista, un paso que se da cuando quedan menos de dos meses para las elecciones.

Entre otras cosas no se apoya la candidatura del Ayuntamiento porque el referéndum del 14 de marzo en el que la militancia se pronunció a favor de que IU concurriera en solitario a las municipales y no con la marca Ahora Madrid, no se realizó con todos los requisitos de consenso y participación acordados por la organización.

La propuesta urge a las partes a sentarse en una mesa de diálogo para resolver un conflicto que se arrastra desde octubre pasado y a hacerlo antes de que se cumpla el plazo para la presentación de candidaturas fijado por el Boletín Oficial de Estado entre el 15 y el 20 de abril.

Aprobada por 21 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, la resolución no ha sido votada por el coordinador federal, Cayo Lara, quien ha querido de esta manera situarse al margen de este conflicto.

La reunión del órgano ejecutivo de IU se desarrollaba con normalidad hasta que Barrena ha puesto sobre la mesa esta resolución, que ha apoyado el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, quien siempre ha estado con el candidato elegido en primarias y ya fuera de IU, Mauricio Valiente, en su idea de sumarse a la marca Ahora Madrid.

Antes de que se produjera este debate, que ha sido muy tenso, Lara ha leído su informe político -apoyado por 37 votos, uno en contra y una abstención- en el que ha emplazado a IU a dar la batalla en los comicios de mayo marcando la diferencia con aquellas fuerzas que "venden humo", en alusión a Podemos, y eludiendo competir con ellas en el terreno de la "demagogia".

Lara ha pedido a los suyos que en estos dos meses que quedan para la cita de mayo no hagan otras "ofertas" a los ciudadanos que aquellas que IU no pueda garantizar. El coordinador de IU se ha centrado en la estrategia electoral que debe seguir la formación para "desalojar al PP" de todas las instituciones, un objetivo necesario "por higiene democrática".

Por eso hay que "remar juntos" y seguir "generando una alternativa concreta" que responda a cada uno de los problemas que están sufriendo los ciudadanos, ha insistido el coordinador federal en su intervención.