El cineasta Pedro Almodóvar ha expresado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha denunciado la existencia de una "técnica" basada en "la crueldad y la tortura psicológica" para acabar con el adversario político con la "connivencia" del poder judicial, que pone en riesgo la "exigua" democracia española. Asimismo, ha reconocido que la carta del presidente le hizo "llorar como un niño".

En una tribuna que publica este viernes el elDiario.es titulada 'Pedro Sánchez no puede más, nosotros tampoco', Almodóvar se refiere así a la carta en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba su decisión de reflexionar sobre si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo, tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.

"Anoche, cuando llegué después de una interminable sesión de fotos para la promoción me topé de bruces con la carta de Pedro Sánchez en televisión y me eché a llorar", ha reconocido el cineasta español. Unas lágrimas que achaca al cansancio que le "provoca hipersensibilidad" y le "debilita frente a cualquier emoción". "Recuerdo en alguna conversación con amigos, no hace mucho, comentar nuestra extrañeza de que nuestro presidente no se hubiera plantado ya y nos hubiera mandado al infierno, por utilizar un eufemismo", ha contado.

Asimismo, ha señalado que la carta abierta "no es una sorpresa" porque "no existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años, en una escalada que supera todo lo imaginable". "No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño", ha expresado.

"Actualmente, existe una nueva técnica para derribar al adversario político, acosarle mediática y judicialmente hasta quebrarle emocional y judicialmente, que no soporte más presión. Una técnica basada en la crueldad y la tortura psicológica personalizada de la víctima, que se complementa con la tergiversación y manipulación, y que cuenta con la connivencia de uno de los poderes del Estado tan importante como el poder judicial", ha indicado Almodóvar.

Algo que es "devastador, porque pone en peligro nuestra exigua democracia, ya de por sí mermada e imperfecta", dice el cineasta, que confía en que la izquierda organizará algún acto de apoyo a Sánchez: "Todo lo que está ocurriendo es gravísimo y nos concierne a todos los ciudadanos y a los partidos políticos que hace tanto tiempo se han olvidado de nosotros", destaca.