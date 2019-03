El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy avisa a Cataluña de que el Gobierno va a actuar con firmeza, y que lo hará para defender el derecho de los catalanes y del resto de los ciudadanos españoles ante lo que considera que vulnera la democracia.

El líder del PP insiste en que el Parlament de Cataluña debe acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque "sin respeto a la ley, cualquier gobierno pierde su legitimidad".

Mariano Rajoy ha afirmado que "cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia" y ha recalcado que defenderá "con firmeza" el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación.

Rajoy ha hecho hincapié en que ambos principios son la "esencia de la democracia" que pretende "poner en riesgo" la resolución secesionista del Parlament.

"Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación", ha dicho Rajoy en rueda de prensa después de la reunión extraordinaria del recurso contra la moción independentista del Parlament de Cataluña presentado ante el TC.

Por otra parte, ha recalcado que el recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución independentista no es sólo una reacción ante una iniciativa de un parlamento autonómico, sino "de la defensa de todo un país". "Me gustaría no tener que plantear ningún recurso más ni tener que adoptar ninguna otra decisión", ha subrayado Mariano Rajoy.

Además, ha aseverado que no aceptará "que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos" y ha recalcado que si no se cumplen en Cataluña las resoluciones del TC y se sigue vulnerando la ley, actuará "con firmeza" y con "proporcionalidad".

"Si no se cumplen las resoluciones y se siguen vulnerando la ley y la Constitución, el Gobierno actuará. Y lo hará con firmeza y proporcionalidad, no le quepa la más mínima duda de que lo hará", afirma.

