Rajoy no usará la financiación como arma contra Cataluña: "Un ciudadano no tiene la culpa de lo que haga su Gobierno"

CONSIDERA QUE EL PUEBLO NO DEBE RESULTAR PERJUDICADO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que no cerrará el grifo de la financiación a Cataluña. "Comprendo que hay gente a la que le gusta que se castigue a un ciudadano que no tiene la culpa de lo que haga su Gobierno, pero eso no se puede hacer", ha afirmado. Así ha puesto Rajoy los puntos sobre las declaraciones de Montoro. El presidente del Gobierno ha agradecido el dialogo con los líderes a los que está viendo, en Moncloa, para tratar el desafío catalán del que ha dicho es "una deslealtad" como nunca se había producido.