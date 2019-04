Mariano Rajoy se reunirá con Albert Rivera y Pablo Iglesias en el Congreso el próximo martes

Rajoy tiene prisa. "Ya llevamos 200 días en funciones y no sé qué vamos a arreglar en agosto que no lo podamos hacer en julio", destaca el presidente en funciones. El líder del PP quiere acelerar la ronda de contactos en busca de apoyo y, por eso, esta jueves ofrecía todas las facilidades a sus próximos interlocutores. "Donde quieran, el día que quieran y a la hora que quieran", detalla Rajoy.

De momento, ya han trascendido sus dos próximas citas. Con Pablo Iglesias se verá el martes por la tarde en el Congreso. Además, unas horas antes, también en el Congreso, se reunirá con el líder de Ciudadanos, que insiste en que su apuesta es sólo el acuerdo a tres.

"Si Rajoy y Sánchez aceptan una mesa a tres entre todos los partidos constitucionalistas, Ciudadanos aceptará, pero si hay un Gobierno en minoría continuista con el mismo presidente y Gobierno, Ciudadanos estará en la oposición", destaca Albert Rivera, líder del partido naranja.

Si no se da esa mesa a tres, aseguran fuentes de la dirección de Ciudadanos, votarán 'no' a un Gobierno de Mariano Rajoy en minoría. Aunque Rivera no ha querido aclararlo ante las cámaras, como tampoco lo ha hecho con su veto a Rajoy. "No hay veto a Rajoy, nunca lo ha habido. Nosotros queremos estar en la oposición responsable", explica Rivera. Para el único que Rajoy aún no ha encontrado fecha es para el líder del partido socialista.