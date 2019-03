Rajoy se abre al diálogo con Quim Torra pero asegura que "no hay ni va a haber república" en Cataluña

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha dicho que está "disponible" para hablar con el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha prometido escucharle "con mucha atención" y ha confiado en que haga un "esfuerzo" para que el diálogo sea más fácil que con su antecesor, Carles Puigdemont. "Para hablar, estoy disponible", le ha dicho a Torra, que ha comparecido junto a Puigdemont hoy en Berlín, donde ha anunciado que cuando tome posesión como nuevo presidente de la Generalitat enviará una carta a Rajoy para pedirle que "fije día y hora" de una reunión "sin condiciones previas".

Rajoy le ha contestado desde Sofía, tras reunirse con el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, y ha sido para recordarle que "jamás" se ha negado a hablar con el presidente de la Generalitat ni de ninguna comunidad autónoma, porque "es algo que no tendría ningún sentido". "Por supuesto que voy a recibir al presidente de la Generalitat si él me lo pide", ha recalcado, a la vez que ha señalado que el diálogo con Puigdemont "no fue fácil", por lo que espera un "esfuerzo" por parte de Torra en este sentido.

En cualquier caso, también le ha indicado que el presidente del Gobierno de España o el de cualquier país europeo "tienen que hablar dentro de la ley". "A partir de ahí, es positivo también que tengamos una reunión y yo le escucharé con mucha atención", ha prometido. Respecto a la reunión que mantendrá el jueves con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Rajoy se ha mostrado optimista en sumarle al consenso que ya ha reeditado hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ello pese a que Rivera ha considerado que salir corriendo de Cataluña y dejar "desamparados" a los catalanes no separatistas no es la solución y ha anunciado que en su próxima reunión pedirá "soluciones" a Rajoy y que "rectifique". "Yo, desde luego, buscaré la unidad y, por lo tanto, no haré ni diré nada que dificulte la unidad, ni con Rivera ni con ningún otro dirigente político de mi país", dijo el presidente del Gobierno, que añadió que hará "cuanto esté en mis manos para que el señor Rivera esté en el consenso".

Rajoy ha insistido en que no tiene "ninguna razón" para pensar que el presidente de Cs no vaya a estar en temas "tan importantes" como la Constitución, el Estado de derecho, el imperio de la ley y la unidad nacional. Por eso, espera que su reunión del jueves sea "tan fructífera" como la de hoy con Sánchez, porque en temas como esos todos los partidos deben trabajar conjuntamente.