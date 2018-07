Rajoy reúne a la dirección del PP para fijar su estrategia ante la investidura

En el encuentro del Comité Ejecutivo Nacional del PP se analizará la estrategia del partido en las negociaciones para formar gobierno. Será el primer Comité Ejecutivo desde que el Rey encargara al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que intentara formar Gobierno, una vez que Rajoy declinó el ofrecimiento del monarca por no contar con los apoyos suficientes.

Se trata también de la primera vez que se convoca una reunión de este órgano del PP desde el pasado 21 de diciembre, en la que se analizó el resultado de las elecciones generales, aunque el PP celebró desde entonces una Junta Directiva Nacional, que tuvo lugar el 12 de enero, en la víspera de la constitución de las Cortes.

Al Comité Ejecutivo Nacional del PP están convocados los vicesecretarios, portavoces parlamentarios y principales dirigentes del partido, así como los líderes regionales. En la reunión se ratificará la composición completa de la gestora del PP de Madrid, que dirige la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, así como la de la gestora de la ciudad de Valencia, que dirige el diputado autonómico Luis Santamaría.

El partido afronta esta semana decisiva como espectador de las negociaciones que Sánchez lleva a cabo con otros partidos y con la promesa que hizo Rajoy hace unos días en Bruselas: la de que volverá a ofrecer al líder socialista la gran coalición si éste fracasa en su intento de ser investido.

Rajoy ha asegurado estos días que no renuncia a intentar la investidura aunque también ha advertido de que no lo hará si no tiene asegurados los apoyos necesarios, y ha admitido que eso sólo será posible si Sánchez acaba cediendo.

La reunión se produce además en un momento delicado para el partido por la situación en Valencia y Madrid y el reproche que hacen al respecto algunos dirigentes y que resumió con contundencia el presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea, cuando aseguró que los 'populares' vascos están "hasta los cojones" de ver un día sí y otro no a gente de la organización "pringada" en casos de corrupción.