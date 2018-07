Rajoy: "Repetiré como candidato si el PP quiere, aunque haya quien no lo desee"

Mariano Rajoy ha dicho que será el candidato en unas nuevas elecciones si su partido "quiere". "Estoy seguro que, aunque a mí no me lo cuenten, hay gente en ello", ha dicho Rajoy en alusión a quien pueda haber en su partido que no quiera que vuelva a ser candidato.

Pero ha insistido en que su intención es presentarse otra vez, y para eso "solo" necesita una cosa, que es el apoyo de su partido. "Hasta ahora he tenido el apoyo y la suerte de tener siempre el apoyo de mi partido, incluso en circunstancias muy difíciles, y eso a mí me compromete mucho", ha apuntado.

Tras recordar todos los cargos que ha tenido en el PP, Mariano ha subrayado que fue el candidato en las elecciones generales "hace nada", el 20 de diciembre, y las ganó.

Por eso, frente a quien considera que tiene que dimitir ha replicado: "oiga, ¿y el que quedó segundo?, ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto". "No queda nadie entonces", ha ironizado. "Por tanto, si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a dar esa batalla, como he estado dispuesto a dar otras tantas", ya dicho Rajoy, quien ha vuelto a aludir a sus detractores al señalar, sobre "lo que digan los demás", que "probablemente tengan mala suerte".