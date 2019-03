Rajoy: "Nada ha sido sencillo, creo que no hay casi nada que no nos haya pasado"

TRAS RECONOCER QUE EL CASO RATO "AFECTA AL PP"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue su viaje por tierras levantinas y después de reconocer que el caso Rodrigo Rato afecta especialemnte al PP, intenta desmarcarse del exministro. Ni una referencia personal a pesar de haber trabajado juntos y, desde Moncloa, sostienen que no hay conspiraciones políticas ni a favor ni en contra. "Todo el mundo lo sabe, nada ha sido sencillo, creo que no hay casi nada que no nos haya pasado", ha afirmado Rajoy en el acto del PP en Alicante junto a Alberto Fabra. A lo que ha añadido en tono irónico: "aunque no sé si retirar esta afirmación porque cualquier cosa puede suceder en el futuro".