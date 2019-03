Rajoy: "Muchas cosas que están en los tribunales, están porque se ha propiciado que estuvieran, aquí no hay impunidad"

AFIRMA QUE LOS ESPAÑOLES DEBEN ENORGULLECERSE DE QUE FUNCIONE EL ESTADO DE DERECHO

"Muchas de las cosas que ahora están en los sumarios en los tribunales, están porque se ha propiciado que estuvieran. Aquí, ahora, no hay impunidad". Estas son las palabras del presidente Mariano Rajoy, anteriores al escrito de acusación de la Fiscalía en la trama Gürtel que señala al PP como partícipe a título lucrativo. Rajoy asegura que siempre se puede hacer más contra la corrupción, pero que está convencido de que no hay nada más que destapar, no espera sorpresas al final de la legislatura. Positivo en temas económicos, augura un millón de afiliados más en dos años.