Rajoy mantiene el equilibrio de poder entre Sáenz de Santamaría y Cospedal

Mariano Rajoy ha optado por el equilibrio entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Sin embargo, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho en Antena 3 que lo considera un "reparto de funciones".

Sáenz de Santamaría seguirá a la derecha del Presidente, ocupando la única Vicepresidencia, pero Cospedal también se sentará en la misma mesa con un ministerio de Estado, un cargo que simultaneará con el de secretaria general del PP hasta el próximo Congreso. Afirma que no es incompatible. En 13TV dijo que "no sería la primera vez que un ministro es secretario general del partido, no tiene ningún tipo de incompatibilidad".

Ya no se verá a la Vicepresidenta ejerciendo de portavoz del Ejecutivo, aunque el CNI seguirá dependiendo de ella y desde el recién creado ministerio para las Administraciones Territoriales, lidiará con el desafío independentista y la nueva financiación autonómica.

Un equilibrio que se extiende incluso a las nuevas incorporaciones al Ejecutivo. Álvaro Nadal, ministro de Energía y Turismo, siempre ha estado muy cerca de la Vicepresidenta. Mientras, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, cuentan con el respaldo de María Dolores de Cospedal.