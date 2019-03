Rajoy, sobre Jordi Pujol: "Será él el que tenga que explicarse"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado pronunciarse sobre el caso Pujol y ha dicho que es el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol el que puede dar explicaciones sobre la confesión de que mantuvo dinero en el extranjero sin regularizar durante 34 años.

"El lógicamente será el que pueda explicar lo que tenga por oportuno o conveniente explicar de aquellos temas respecto de los cuales alguien le solicite esas explicaciones", ha subrayado en una rueda de prensa después de haber sido recibido por el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, de Palma de Mallorca.

Además, Rajoy ha asegurado no haber hablado con el monarca sobre esta cuestión "ni sobre el problema de fondo" y ha dicho que no va a "entrar" en este tema ya que, a su juicio, "no tiene sentido que el presidente del Gobierno lo haga".

El presidente del Ejecutivo ha hecho hincapié en la predisposición de Pujol a dar explicaciones ante las instancias jurídicas o tributarias, preguntado si cree que el expresidente catalán no se está tomando en serio este asunto.