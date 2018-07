Mariano Rajoy se despide de la presidencia del PP: "Me aparto pero no me voy. Es un honor ser militante del partido"

Largo aplauso para Rajoy antes de pronunciar su último discurso como presidente del partido aunque asegura seguirá en el PP: "Me aparto pero no me voy". Y ha insistido: "Considero un honor ser militante del PP y seguiré siéndolo siempre". A diferencia de Aznar el seguirá defendiendo al partido: "Seré leal y todo sabéis que yo sé lo que es ser leal".

Ha agradecido a todos, sin diferencias: "Cuando tuve dificultades me respaldasteis". Pero durante la campaña hay quien ha criticado su gestión en Cataluña y él ha recordado que todos le apoyaron: "Le hicimos frente nosotros, el Gobierno y el PP, y a todos os doy las gracias porque todos me apoyasteis".

También ha defendido su papel respecto a ETA: "Hemos derrotado a ETA a cambio de nada". Y también ha tenido mensaje para los que le han acusado de no entrar en la batalla ideológica: "Hemos dado muchas batallas en defensa de nuestras ideas".

Se va ya fuera del Gobierno, pero dice, el partido lo recuperará: "Yo os digo volverán a buscarnos". Porque en frente, tienen partidos, que dice, se dedican a esto "con mucha pose mucha sensiblería y muy poquita sustancia".

Recomendaciones para los que continuaran ahora: "Que seáis responsables en el ejercicio de vuestros cargos". Pero él, a diferencia de Aznar, no señala a nadie: "Este es un partido independiente, sin más dueño que la gente ni más tutela que la voluntad de todos vosotros". Por ultimo ha agradecido a su familia y se ha despedido dando las gracias a todos.