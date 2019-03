Rajoy culpa de nuevo al PSOE de sus recortes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha culpado al PSOE de ser el causante de las medidas "duras" y "difíciles" que está tomando en su primer año en La Moncloa después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no cumpliera su "compromiso" con el déficit público. Según ha subrayado, su Gobierno no se ha quedado "cruzado de brazos" ante la crisis y las reformas darán sus frutos.

Intenso cruce de reproches entre Rajoy y Rubalcaba en el Hemiciclo

De esta forma ha respondido en la sesión de control del Congreso al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que le ha acusado de "desmontar" el Estado social en tan solo un año sin "dejar títere con cabeza". "Nunca se destrozó tanto en tan poco tiempo", ha enfatizado, para añadir que ahora la "inmensa mayoría" de los españoles vive "peor".



Así, ha destacado que los pensionistas han perdido poder adquisitivo con la subida del IVA y el copago farmacéutico. Igualmente, ha dicho que viven "peor" los estudiantes; los investigadores; los funcionarios; los trabajadores de la Justicia; las clases medidas "a las que se fríe a impuestos"; o las mujeres que tienen un "temor razonable" a que sus derechos "retrocedan", en referencia a la reforma de la Ley del Aborto.



El líder de los socialistas ha criticado también las medidas en materia de educativa del Ejecutivo del PP, al que ha recriminado que no haya "dinero" para educación pero sí para prorrogar los conciertos. Además, ha acusado al Gobierno de hacer lo que "no se había hecho nunca" al "privatizar hospitales" y acabar en un año con la cobertura sanitaria "gratuita y universal".



Por todo ello, ha insistido en que, con la "coartada" de la crisis, el Gobierno no ha dejado "títere con cabeza". "Y solo se me ocurre un colectivo al que han beneficiado, el de los evasores fiscales, que han tenido una generosa amnistía fiscal", ha aseverado.



Según Rubalcaba, el Gobierno de Rajoy ha empeorado la "vida presente" de millones de españoles y puede hacerlo también con la futura porque está "desmontado el Estado social". "Los socialistas reconstruiremos ese Estado social, y con tanta diligencia como están demostrando día a día desmontándolo", ha exclamado cosechando un aplauso de la bancada del PSOE.



En su turno, el presidente ha respondido a Rubalcaba que el "mayor ataque" al Estado del Bienestar, a la educación y a la sanidad pública es tener unas cuentas "insostenibles". "Si el Gobierno socialista hubiera cumplido con el seis por ciento de déficit público en ligar del nueve por ciento, no habríamos tenido que gastar más de 30.000 millones", le ha espetado.



En este sentido, ha afirmado que reducir el déficit público es un presupuesto 'sine qua non' para poder crecer y crear empleo, ya que supone gastar "lo que no se ingresa" y en esta situación España tiene "dificultades de financiación". "Y cuánto más déficit público tengamos, mayores serán las dificultades para financiar la economía española", ha apostillado.



Asimismo, el presidente del Gobierno ha advertido al líder socialista que "no puede apropiarse del Estado de Bienestar", máxime cuando según ha recordado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones.



Finalmente, ha asegurado que en este año de Gobierno no se puede decir que se han quedado "cruzados de brazos" ante la crisis y h agregado que las medidas, aunque sean "duras" y "difíciles", producirán "efectos positivos". "Ante problemas graves las soluciones fáciles no sirven pero lo que estamos haciendo va a servir", ha aseverado.