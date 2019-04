Rajoy defiende en el Senado el 155 en Cataluña: "Se ha pisoteado la ley, el Estado de derecho y los derechos de las minorías"

El presidente del Gobierno ha asegurado en el Pleno del Senado sobre la puesta en marcha del artículo 155 en Cataluña que su aplicación "no es algo que los Gobiernos hagan de forma habitual. Desde hecho, "es la primera vez desde 1978 que se aplica", según ha explicado.

Rajoy ha afirmado que se ha adoptado esta medida "porque la situación es excepcional" y tiene "consecuencias muy graves para muchísimas personas". Así, ha manifestado que "los días 6 y 7 de septiembre se vivió la mayor burla a la democracia" y que, posteriormente, se celebró "un referéndum ilegal sin ninguna garantía democrática".

De esta forma, el dirigente ha destacado que "se ha pisotado la ley, el Estado de derecho y los derechos de las minorías", una situación que, según ha añadido, "tiene consecuencias, porque cuando se rompe la ley, se rompe la convivencia".

"Estamos ante una situación excepcional en Cataluña"

"No hay alternativa. Lo único que se puede y debe hacer es acudir a la ley", ha dicho el jefe del Gobierno en relación a la activación del 155 en Cataluña. "Este procedimiento se inicia cargado de razones", ha detallado el presidente, que ha continuado su intervención señalando los motivos que han llevado a su Gobierno al uso del artículo de la Constitución Española en Cataluña.

"El president de la Generalitat no contestó al requerimiento", ha querido recordar Rajoy, que ha añadido: "No era difícil hacerlo". En este punto, ha vuelto a criticar la actuación del dirigente catalán ante la posible declaración de independencia de Cataluña: "Un gobernante no puede tratar así a la gente. Hay temas con los que no se puede jugar".

Por este motivo, y después de que Puigdemont haya descartado la convocatoria de elecciones en Cataluña, Rajoy ha considerado que "el president de la Generalitat eligió que el 155 siguiera adelante. Él y sólo él". "Mi Gobierno ha solicitado la aplicación del 155 para reintaurar la ley y la democracia", ha proseguido.

"Hoy se debate si España tiene derecho o no a defenderse apelando a la Constitución", ha argumentado el presidente, que ha pasado a explicar cuáles son los pasos más inmediatos que tomará su Gobierno ante la situación en Cataluña. A destacar, según sus palabras: volver a la legalidad y recuperar la confianza en Cataluña, mantener los altos niveles económicos en materia de empleo y crecimiento y celebrar elecciones en el marco de la normalidad institucional.

"Nuestro fin es celebrar elecciones lo más pronto posible y les pedimos que aprueben las medidas", ha solicitado el jefe de Gobierno en el Pleno de Senado. Tras el anuncio de unos comicios anticipados en Cataluña, Rajoy ha se ha limitado a aclarar durante su intervención que "el Parlament catalán ejercerá la función representativa". Hacia el final de su discurso, Rajoy ha arrancado una sonora ovación desde la bancada del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, tras decir que hubiera ido a "defender" sus posiciones "aunque estuviera en inmensa minoría".