Rajoy concedió un trato de favor a la mujer de Bárcenas que el extesorero le solicitó

A falta de cuatro días para que Mariano Rajoy dé explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas, 'El Mundo' desvela nuevos detalles de la relación entre ambos.

El diario cuenta que hace un año el extesorero del PP pidió trato de favor para su mujer, y según 'El Mundo', Rajoy se lo concedió. Rosalía entró a la Audiencia Nacional por el garaje y escoltada por la policía para evitarse el paseíllo. En el ABC, Maria Dolores de Cospedal sale en defensa de su partido y de Mariano Rajoy, y asegura que Bárcenas no la va a doblegar.



La hemos visto con todo tipo de camuflajes, la mujer de Bárcenas es toda una experta en esquivar cámaras con los objetos más cotidianos. Y no es casual, según cuenta este domingo 'El Mundo', Rosalía Iglesias tiene fobia a las multitudes. Le horrorizan fotos y micrófonos, por eso, según este diario, Bárcenas habría solicitado a Mariano Rajoy un trato de favor para su mujer cuando ésta fuera a la Audiencia Nacional.

El periodista Raúl del Pozo escribe que el extesorero llamó al presidente en 2012 y los privilegios, según cuenta, fueron concedidos. Rosalía Iglesias habría obtenido algo que no ha conseguido casi nadie: entró ese año a la Audiencia por el garaje, sin ser vista y escoltada en todo momento.

Algo que ya no le permitieron hace un mes, la última vez que fue a declara ante Ruz, donde soportó el bochorno del paseíllo a la llegada y a la salida.

'El Mundo' también desvela este domingo cada uno de los nombres de los perceptores y donantes de la supuesta contabilidad B del PP. Según el diario, el que más dinero habría recibido fue Pedro Arriola, asesor de Rajoy, del que adjuntan una factura de más de 12.346.623 pesetas, aunque según contó Bárcenas al juez, muchas veces servían de tapadera para repartir el dinero entre terceros.

Y mientras Bárcenas sigue hablando desde 'El Mundo', Cospedal se defiende en ABC. En una entrevista asegura que Bárcenas no va a poder con ella.

"A mí no me va a doblegar una persona que calumnia e injuria", afirma la secretaria general del PP. Aunque no pone la mano en el fuego por Rajoy. "Yo sólo pongo la mano en el fuego por mi familia, exclusivamente".

Eso sí, Cospedal defiende la honorabilidad del presidente e insiste que en el partido no hay nada que ocultar.