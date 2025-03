Rajoy, a Belarra: "No voy a responder a si creo que son ustedes tontos, tampoco se trata de generar mal ambiente"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha tenido varios momentos destacados durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña', una presunta trama parapolicial creada bajo su Gobierno para dañar a políticos independentistas catalanes.

Uno de sus más sonados choques ha sido con la diputada de Podemos Ione Belarra, que ha pedido a Rajoy que no "tome por tontos" a los diputados allí presentes. Ante esa afirmación, Rajoy ha contestado: "Si yo creo que son tontos... Con su permiso no voy a responder a esa pregunta. No se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará lo que piensa y hace muy bien. Cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras".

Rajoy ha proseguido asegurando que su Gobierno no espió a Podemos, añadiendo: "Si usted cree que eso significa que lo tomo por tonto, ese es su problema y no mío, que no he dicho nada sobre la tontería -o no- del grupo parlamentario de Podemos. Que además ni es grupo, creo".

El expresidente del Gobierno ha negado que existiera una operación para dañar al independentismo porque, a su juicio, la única y "de verdad" operación Cataluña fue la que intentó "liquidar" España. "Yo no pinto nada aquí", ha lamentado, calificando esta comisión como la de "los siete votos".

"Soy una persona de derechas y de provincias, pero ante todo soy demócrata. Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. No tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes porque no me parecen tan importantes para mi vida", ha sentenciado.