Rajoy reconoce que "España ha salido de la recesión, aunque no de la crisis"

Estas declaraciones son una mala noticia para algunos, como para José María Aznar, que tampoco descarta volver a la política. Y también es precipitada para otros, así afirma Valeriano Gómez, Secretario de política económica del PSOE, "no es una asignatura de la que uno se pueda sentir especialmente orgulloso".

Pero Rajoy no es el único que ve algún brote verde. Olli Rehn, el Comisario europeo de Asuntos Económicos también ve "en España algunos brotes verdes".

El presidente, asegura en el Wall Street Journal que "España ha salido de la recesión, no de la crisis". Esto lo secunda el economista Lacalle, en Al Rojo Vivo, "estamos en el buen camino, pero no es el principio de una recuperación real".

Por otro lado, Ignacio Fernández Toxo, el Secretario general de CCOO, "es una lectura amable de lo que está por venir".



El presidente ha reconocido que el país aún no ha salido de la crisis, pero insistió en que "va por el buen camino" e indicó que estaría dispuesto a buscar un nuevo mandato dentro de dos años, en una entrevista con The Wall Street Journal.

Preguntado si él se presentará nuevamente en 2015, Rajoy contestó: "No pienso retirarme, pero mi partido lo decidirá". Rajoy resaltó que "España ha salido de la recesión, aunque no ha salido de la crisis" y agregó que "la tarea ahora es lograr una recuperación fuerte que nos permita crear puestos de trabajo". "No me atrevo a conjeturar" sobre cuánto se tardará en reducir la tasa de desempleo, continuó, "las mejorías tendrán lugar poco a poco".

Afirma que la banca española es ahora "más transparente, más solvente y mejor capitalizada a raíz de los créditos de 41.000 millones de euros concedidos el año pasado por la Unión Europea". "Si me lo preguntara hoy", comentó, "diría que España no va a necesitar una ampliación del programa de ayudas para 2014".

Además, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha comentado que no se imagina a Cataluña fuera de la Unión Europea, una posibilidad que tildó de "absolutamente disparatada" ."Yo soy español, creo que a todos nos va mucho mejor", dijo Rajoy, antes de añadir: "No me figuro a Cataluña fuera de UE, sería algo absolutamente disparatado". Según el diario, el mensaje del presidente del Gobierno español al presidente catalán, Artur Mas, es: quedaros con nosotros.

"Yo voy a Europa a discutir de unión bancaria o unión fiscal o más mercado común, y de repente aquí hay quien está hablando de recorrer el camino en dirección contraria", dijo. Según Rajoy, la idea de Mas de separar Cataluña de España va "contra la evolución natural del mundo", que no consiste en levantar fronteras, sino en todo lo contrario.

Rajoy, quien viajará a Nueva York para impulsar la candidatura de España a un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU, adelantó que su gobierno aprobará nuevas medidas de ajuste. Se trata de desvincular el IPC de las pensiones y de las tarifas de servicios públicos, tales como los suministros de electricidad o los peajes de las autovías. Sin embargo, Rajoy sostuvo que lo más duro de las medidas de austeridad ya se ha hecho.