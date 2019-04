Mariano Rajoy asegura que irá "encantado" a testificar ante el tribunal de la Gürtel

Rajoy, en declaraciones a los medios antes de participar en un evento de la CEOE, ha asumido con "absoluta normalidad" la citación del tribunal que juzga la primera época del caso Gürtel, desde 1999 a 2005, según ha añadido.

Porque, según sus palabras, lleva defendiendo desde hace "mucho tiempo" que es "obligado para todos" cumplir las leyes y "hacer caso" de las resoluciones de los tribunales, "y para los gobernantes también".

Estas palabras del presidente del Gobierno se producen dos días después de que el tribunal llamara a declarar como testigo a Rajoy para que dé su versión sobre los hechos que juzga, que se encuadran en la primera etapa del caso Gürtel, los años que van desde 1999 a 2005.

El mismo día que se conoció esta resolución del tribunal, aprobada por dos de sus tres miembros, el PP emitió un comunicado en el que, si bien respetaba la decisión, veía en ella "un abuso de derecho" y una contradicción con su propia doctrina, pues antes había rechazado que el presidente testificara.

Rajoy ha eludido comentar la decisión del tribunal, le parezca "razonable o no" y a pesar de que "en tres ocasiones dijeron que no tenía que ir y ahora, sí". Como en esas tres ocasiones anteriores no dijo nada, tampoco dirá nada ahora, ha apuntado. "Mi opinión es la propia de un presidente del Gobierno y no la voy a cambiar", ha apostillado.

En cuanto al formato en el que se desarrolle su comparecencia como testigo, es decir, si acude o no, ha destacado que acatará lo que establezca el tribunal. En un primer momento de sus declaraciones a los medios ha dicho que irá "encantado", pero luego ha dejado claro que se adaptará a las condiciones de los jueces.

"Es mi obligación e iré encantado a responder lo que tengan a bien preguntar y a aclarar lo que haya que aclarar" porque "es un acto de pura normalidad", ha subrayado. Fuentes del Gobierno han asegurado que Rajoy está tranquilo ante esta citación judicial y han señalado que ya ha experimentado todo tipo de situaciones tanto al frente del Ejecutivo como líder del Partido Popular.

Sí reconocen, no obstante, que todas las informaciones relativas a casos de corrupción en los que se vincula a representantes del PP afectan a la estrategia de la recuperación. Pero insisten las fuentes citadas en que, ante estos hechos, "no hay que dramatizar". Respecto a la situación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, han recordado que ya está fuera del partido y sus responsabilidades políticas dirimidas.